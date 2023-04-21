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İmamoğlu Hatay'da konuştu: '15 Mayıs'tan sonra hep birlikte ayağa kalkacağız

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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde deprem bölgesi Hatay'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi.
İmamoğlu Hatay'da konuştu: '15 Mayıs'tan sonra hep birlikte ayağa kalkacağız

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde deprem bölgesi Hatay'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) BaşkanıEkrem İmamoğlu ,Ramazan Bayramı'nın ilk günündeHalil İbrahim Sofrası BuluşmalarıkapsamındaHatay'da konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın ağır yıkıma uğradığını hatırlatan, ancak dayanışma ile bugünlerin aşılacağını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden hep birlikte ayağa kalkacağız. Hiçbir vatandaşımız, çocuğumuz, gencimiz memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun. Hele hele 15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu bayram her şeye rağmen umutlu olma bayramıdır. Bu bayram bütün eksikliklere ve yaşadığımız acılara rağmen geleceğe dair umudu en yükseğe taşıma günüdür."

 
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