İmamoğlu HDP İstanbul İl Merkezi‘ni ziyaret etti: Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da siyasi partilerin il merkezlerini ziyaret etti.

HDP İstanbul İl Merkezi‘nin çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, imkan olursa Selahattin Demirtaş‘ı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre İmamoğlu şöyle konuştu:

"Sayın Demirtaş’a 23 Haziran önceki söylemleri ve ortaya koyduğu teşvik ve destekten dolayı teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için değerli.

Bu çokça bize de soruldu. Niçin tutuklu, herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim varsa ben yanında olduğumu, bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söylüyorum.

İnsanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bir Ergenekon süreci yaşandı, o süreçte intihar edenleri, yaşamlarını kaybedenleri biliyoruz. Bu kadar hukuka aykırı düzen, insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir?

Vicdana, hukuka, adalete sığar mı? Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim. Bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var.

Bizim milletvekilimiz var hapiste, Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu? Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var… Tutuksuz yargılanmamalılar. Umarım adalet yerini bulur."

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP İstanbul il eşbaşkanlarını ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Demokrasiye olan inançları ve teşvikleri ve takviyeleri konusunda HDP yönetiminin söylemlerini çok değerli buluyorum” dedi. İmamoğlu, HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de "Vicdana, hukuka, adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Yenilenen 23 Haziran seçimlerinde yeniden İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, CHP'yle başladığı parti ziyaretlerine, kentteki diğer siyasi partilerle devam etti. Saadet Partisi ve İYİ Parti İstanbul il başkanlıklarını ziyaret eden İmamoğlu, ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret etti.



İmamoğlu'nu, HDP İstanbul il eşbaşkanları Esengül Demir ve Cengiz Çiçek ile parti yöneticileri karşıladı.



4 KİTAP VE HDP KADIN RAPORU HEDİYE EDİLDİ



Yapılan görüşmenin ardından İmamoğlu, HDP il eşbaşkanlarına İstanbul temalı bir seramik hediye etti. HDP’li eşbaşkanlar da İBB Başkanı'na ünlü yazar Amin Maalouf'un “Ölümcül Kimlikler”, Murray Bookchin'in “Kentsiz Kentleşme” ve cezaevinde bulunan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” isimli kitapları ile HDP Kadın Meclisi'nin hazırladığı “Kadın Özgürlükçü Yerel Yönetimlerin Gaspı Kayyım Raporu” adlı çalışmayı hediye etti.



Görüşme sonrası İmamoğlu, HDP’li eşbaşkanlarla basına konuştu. İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:



"İstanbul'da tüm siyasi partilerle, İBB olarak, önümüzdeki süreci yönetmek, bir arada düşünmek, tartışmak, bu bağlamda bir işbirliği istediğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda HDP'yi bugün ziyaret ettik. Eş başkanları bizi ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yine kendilerine, ziyaret ettiğimiz partilerde de ifade ettiğimiz gibi bundan sonra bir siyasi partiler masamız olacağını, bu masada, İBB'de meclis üyesi olsun olmasın, bizim mutlaka katkılarına desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirttik. Bu konuda görüş birliğine, iş birliğine vardık. İnşallah İstanbul'a söz verdiğimiz gibi, kurum içerisinde asla partizanlık duygusunun olmadığı, İstanbul'a da farklı bir demokrasi iklimini yaymak adına herkesi içine katan, herkesin eleştiri ve önerisine iş birliğini en üst seviyeye taşıyan dönemi başlatmak arzusundayız.



‘HDP YÖNETİMİNİN SÖYLEMLERİNİ DEĞERLİ BULUYORUM’



Özellikle bu son geçirdiğimiz seçim açıkçası bize bunu gösterdi. Bu yerel bir seçimden olmaktan öte demokrasi tercihine dönüştü. Bu tercih döneminde de her siyasi partiye oy vereni, yüzde yüz hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz. Zira biz bu anlayışımızda, bize oy vermeyenlerin, oy verenlerden önce var olma ve eşitlik süreçlerinde en önde olduğunu bilen bir anlayışa sahibiz. Benim inancım odur ki, bize oy verenlerin içinde her siyasi görüş var. O bakımdan konuşmalarımda her siyasi görüşe her siyasi geçmişte partiye oy vermiş insanlara teşekkür ettim. Dolayısıyla burada da HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın ilçelerdeki görevli arkadaşların bize olan teveccühleri bize olan destekleri de bizim için çok değerliydi. HDP'li olan vatandaşlarımıza da teşekkürümü burada yeniliyorum. Demokrasiye olan inançları ve teşvikleri ve takviyeleri konusunda da HDP yönetiminin söylemlerini, bu seçim sürecinde çok değerli buluyorum. Yeni bir siyaset iklimi, yeni bir atmosfer oluşmasını önemsiyorum.



'TÜRKİYE SİYASETTEKİ AYRIMCILIKTAN ZARAR GÖRMEMELİ'



Türkiye'miz, siyasetteki ayrımcılıktan, siyasetteki kutuplaşmadan zarar görmemeli. Siyasetin birleştirici uzlaştırıcı barıştırıcı bir dile sahip olması gerekiyor. Ben bunun da yerel yönetimden başladığını iyi bilenlerdenim. Yaşayan birisiyim 5 yıllık belediye başkanlığımda. Şimdi de bunu bütün İstanbul'a yaşatmak arzusundayım. Gerekli bütün fedakarlıkları yapmaya hazırım. Gerekli bütün iş birliklerini yapmaya hazır olduğumu belirtmek isterim. Bunun da Türkiye'nin demokrasisine katkı sunacağını şimdiden görüyorum. Bu bağlamda, yerel yönetime olan hassasiyetler saygı en üst seviyeye taşınması için mücadele verecek bir belediye başkanıyım. Tekrar HDP İstanbul eş başkanlarına, yönetimine hem seçim öncesi hem seçim sonrası beni ilk ziyaret eden kendileri oldular, bu konuda da teşekkür ediyorum. Bugünkü kabul için de ayrıca teşekkür ediyorum."



‘DEMİRTAŞ’I ZİYARET ETMEK İSTERİM’



İmamoğlu'na, “Seçimlerde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz” sorusu yöneltildi.



İmamoğlu bu soruya, “Sayın Demirtaş'a ben, 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar, elbette bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Daha dün değil evvelsi gün, bir Ergenekon süreci yaşandı ve bu süreçte intihar edenler olduğunu biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamların ailelerin değiştiğini biliyoruz. Hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir ki? Hiç kimse kabul edemez. Vicdana hukuka adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var. Bizim milletvekilimiz var hapiste. Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu mesela? Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun. Değilse bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılansınlar. Bu kadar net ve basit bir talep. Bu bağlamda umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum” yanıtını verdi.



DEMİR: HAKSIZLIĞA KARŞI İMAMOĞLU DESTEKLENMİŞTİR



HDP İl Eşbaşkanı Demir de, İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ettiklerini belirterek şunları söyledi:



“İmamoğlu’nun bugünkü ziyareti Türkiye’de bir ilk olması açısından son derece önemli bir ziyarettir. Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra açığa çıkan toplumsal mutabakat, toplumsal uzlaşı ve demokratik siyaset bir Türkiye talebi bunun yerel yönetimler üzerinden kalıcı olma arzusu açığa çıkmıştır. HDP bu süreçte Türkiye’de demokrasinin inşa edilmesi açısından, demokrasinin açığa çıkması, toplumda kutuplaşmanın karşısında yer almıştır. İstanbul’da da 6 Mayıs’ta açığa çıkan belediye başkanının halk iradesi ile seçilmiş olmasına kararına karşın yapılan darbeye karşı tutumumuz çok net olmuştur. Halkın iradesi ile seçilen bir belediye başkanının makamının gasp edilip tekrar seçime gitmesi ardından HDP tutumunu kamuoyu ile paylaştığı üzere bu haksız hukuksuzluk karşısında İmamoğlu’nu desteklemiştir.



HDP İSTANBUL HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR



HDP İstanbul halkının iradesine sahip çıkmıştır. Bu tabloda şunu gösteriyor, İmamoğlu İstanbul’da yaşayan bütün kimlikleri, bütün siyasi görüşleri kapsayan ve hizmeti ortaklaştıran yurttaşın taleplerini esas alan belediyecilik anlayışını hedeflediğini gösteriyor. Bu hem bizim açımızdan hem de İstanbul’da yaşayan yurttaşlar açısından son derece pozitif ve olumludur. Hak ihlalleri ve hak gasplarına karşı İstanbul’da gösterdiğimiz tutumu Türkiye’nin diğer her yerinde gösterdiğimizi belirtmek istiyoruz. Dün Diyadin Belediyesi’ne ve eş başkanlarına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Halkın iradesinin yok sayılmasının her platformda karşısında olacağımızı ve eşitlik özgürlük hukuk platformlarının Türkiye’de inşa edilmesi içinde üzerimize düşen bütün ödevleri yerine getireceğiz. 23 Haziran’dan sonra 24 Haziran günü ısrarlı ve kararlı bir demokrasi Türkiye’de yeni bir hukuk süreci açığa çıkmıştır. Bütün halk kesimlerinde açığa çıkan bu demokrasi, hukuk talebinin de yeni ufuklar açıklaması için HDP olarak sorumluluklarımızı bilen ödevlerini yerine getiren pozisyonda olacağız."