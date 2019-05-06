İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak, umudunuzu yitirmeyin

HP, tüm parti meclisi üyeleri ve milletvekillerini yarın 10’de genel merkezde toplantıya çağırdı.

Tiyatrocu Fırat Tanış: “Boykot yok. Daha fazla oy farkın için sandıklara.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “YSK resmen açıklasın, bu akşam geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin.”

Edebiyatçı Yekta Kopan: “Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Diyecek ne bıraktınız ne bilmiyorum ama bir kere daha bağırarak; YAZIKLAR OLSUN!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: “Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur; bu düpedüz diktatörlüktür.”

Komedyen Cem Yılmaz: “Çok üzücü. Bunu memleketimiz hak etmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak, vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gerçek… Acı bir gerçek.”

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık: “Türkiye’de yine darbe oldu. Seçimle gelen seçimle gitmeyecek.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Konuşacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “İstanbul’da da hak yerini bulacak.”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: “Bu bir rezalettir, hukukun katlidir. Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır.”