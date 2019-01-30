İmamoğlu: Her yıl en az 50 kilometre metro yapılması lazım, bunu çözelim

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İkitelli’de sanayicilerle görüştü.

Bir sanayicinin, "Kanal İstanbul Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu şehrin böyle bir önceliği yok. Bu kavrama muhtaç olma gibi bir kavram yok. Bakın ben İstanbul araştırmaları yapıyorum. Bu şehirde 40 bine yakın binanın deprem riski var, mülteci sorunu var. Bu kentin keyfi olsa inanın, Kanal İstanbul'u konuşuyor olsak derim ki oturalım tartışalım. İnanın ben bu konunun tartışacak, tek bir dakikasını bile boş buluyorum. Bunu otursunlar hep birlikte analiz edelim. Bu konunun bilimsel tarafını da konuşurum onu da söyleyeyim. 3 buçuk 4 milyar metreküp hafriyatın olduğu, bu hafriyatla birlikte hafriyatın nereye gideceği belli olmayan projeciler sonuç üretiyorlar. Diyorlar ki 'Marmara'nın içine Küçükçekmece'nin ağzına ve Avcılar'ın önüne Büyükçekmece gölünün ağzına 3 tane ada yapalım.' Projede bunlar var. Neresi bu adalar, deprem hattı kuşağının tam üstüne.

“Bu şehrin böyle bir alaboraya böyle bir travmaya ihtiyacı vallahi de billahi de yok. Konuşalım teknik detaylarına ama zamanı ve doğru değil. Bir ülke yanlış yatırımı yanlış zamanda yaparsa büyük sıkıntılar yaşar. Bugün olduğu gibi. Doğan cari açıkların belki de birçoğu yanlış yatırımların, yanlış zamanda yapılmasından kaynaklı. Şehirler açısından da birçok sorun doğuyor. Bakın bu şehrin her yıl en az 50 - 55 kilometre metro üretmesi lazım. Bunun 3'te 1'ini başaramadılar. Konu bu, bunu çözelim.”