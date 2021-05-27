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İmamoğlu: İBB yönetimimizde israfa son verdik, 4.2 milyar lira tasarruf sağladık

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"Bu tasarruf İstanbul'a kreş oldu, süt oldu, metro oldu, yeşil alanlar oldu, burs oldu, sosyal destek oldu"
İmamoğlu: İBB yönetimimizde israfa son verdik, 4.2 milyar lira tasarruf sağladık

BB Meclisi Mayıs Ayı Oturumu'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşıma "İBB yönetimimizde israfa son verdik, 4.2 milyar lira tasarruf sağladık. Bu tasarruf İstanbul'a kreş oldu, süt oldu, metro oldu, yeşil alanlar oldu, burs oldu, sosyal destek oldu" notunu düştü. 

2020 yılı bütçesinde geçmiş yıllara oranla 4.2 milyar liralık tasarruf sağlandığını belirten İmamoğlu, "Burayı iyi dinleyin, ayda 1 milyon 708 bin lira, yılda ise 20 milyon 496 bin kira ödedikleri 78 çekiciyi sadece iki yıllık kira bedeli karşılığında satın aldık" diye konuştu. 

İmamoğlu "Ben tavsiye ediyorum çetere tutsunlar" ifadesini kullandı. 

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