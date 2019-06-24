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İmamoğlu İBB’yi rekor borçla devralacak

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Ekrem İmamoğlu, dün tekrarlanan İstanbul seçimlerini tarihi farkla kazanarak tekrar İBB başkanı oldu. Bünyesinde 30 şirketi bulunan İBB’nin ekonomik durumu ise tartışmalı.
İmamoğlu İBB’yi rekor borçla devralacak

 İBB Meclisi’nin mayıs ayı oturumunda açıklanan rakamlara göre 26 milyar 800 milyon TL seviyesinde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 bütçesi geçtiğimiz yıl kasım ayında belirlendi. Buna göre İBB’nin bütçesi 23.8 milyar lira oldu. 2.5 milyarlık İETT ve 8 milyar 501 milyon liralık İSKİ bütçeleri ile İBB’nin 2019 yılı toplam bütçesi 34 milyar 801 milyon liraya çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre, İBB bütçesini denkleştirmek için 3 milyar 200 milyon liralık net borçlanma öngörülüyor. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın büyük bölümünün raylı sistem yatırımları için kullanılması planlanıyor. 2019 gider bütçesi içinde faiz giderinin de 1 milyar 114 milyon 507 bin lira olacağı tahmin ediliyor. İBB’ye bağlı 30 iştirak şirketinin toplam cirosu da 24 milyar lira civarında.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin mayıs ayı oturumunda İBB’nin 2018 yılı kesin hesabı da oy çokluğu ile kabul edilmişti. Bilançodaki rakamları değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’nin 2018 yılı faaliyet raporuna göre 22 milyar lira olan borcunun kesin hesaba göre 26 milyar 800 milyon liraya yükseldiğini açıklayarak vahim tablonun daha da kötü bir hal aldığını vurgulamıştı.

Balyalı, şu anda 500’den fazla firmanın İBB’den alacaklı olduğunu belirterek “Bu firmaların 300’den fazlası aslında çok düşük alacakları olmasına rağmen belediyemizin kapısına her gün gidip geliyorlar. Çoğu firma 6 aydan beri buradan neredeyse doğru düzgün bir ödeme alamıyor. Bu sürece şahit oldum. Çok sayıda firma geliyor ödeme istiyor ama ne yazık ki ödeme sıkıntısı var çünkü bütçe her ay düzenli olarak açık veriyor” diye konuşmuştu.

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