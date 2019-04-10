  • BIST 97.249
  • Altın 238,858
  • Dolar 5,6855
  • Euro 6,3933
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İmamoğlu için 'Mazbata Online' oyunu yapıldı: Kazanınca İzmir Marşı çalıyor

»
İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, 'Mazbata Online' isimli bir oyun yayınlandı.
İmamoğlu için 'Mazbata Online' oyunu yapıldı: Kazanınca İzmir Marşı çalıyor

Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken yeterli sayıda sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.

Yerel seçimlerin ardından iktidar ve muhalefet arasında İstanbul özelinde seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. 

 

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanlığı yarışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazanırken, AK Parti cephesinden de itiraz sesleri yükseliyor. 

Devam eden mazbata tartışmalarının yanında, internet üzerinden oynanan 'Mazbata Online' isimli bir oyun gündeme geldi. 

Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken aynı zamanda İstanbul'un ilçe sayısı olan 39 sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.

Oyunun açıklama kısmında ise "Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Oyunumuzda amaç, Imamoolu'nun bütün 39 İstanbul ilçesinin sandıklarını toplamasını sağlamak. Bunun için ister ekranda bulunan Joystick ve Ateş tuşunu kullanın, isterseniz de klavyenizle oynayın" ifadeleri yer alıyor.

 

Oyun esnasında, kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin konuşmaları da eşlik ediyor. 

Oyunun başarıyla tamamlanması halinde ise, oyunun sonunda İzmir Marşı çalıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: YSK da noktayı koysun, öper başımıza koyarız10 Nisan 2019 Çarşamba 09:54
  • Büyükçekmece'de olağanüstü seçim gündemi: 'Hayatımda ilk kez evime polis geldi'10 Nisan 2019 Çarşamba 09:34
  • "Seçmen kaydırma işlemi, Ankara’da AKP'nin kazandığı ilçelerde inanılmaz boyutlarda"10 Nisan 2019 Çarşamba 09:09
  • CHP’li Engin Altay: Polis Büyükçekmece’de ev basıp ‘Kime oy verdiniz’ diyor09 Nisan 2019 Salı 23:34
  • AKP’nin YSK temsilcisi: Mazbata kaçmıyor09 Nisan 2019 Salı 22:21
  • CHP’li Öztrak: İmamoğlu artık mazbatasını alıp göreve başlamalı09 Nisan 2019 Salı 21:57
  • CHP’den Soylu’ya yanıt: İmamoğlu İBB başkanıdır hazmedeceksiniz09 Nisan 2019 Salı 21:54
  • Mansur Yavaş Mazbatasını aldı09 Nisan 2019 Salı 19:55
  • Bahçeli ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ sözü hatırlatılınca bakın ne dedi09 Nisan 2019 Salı 16:38
  • Mazbatadan hızlı geldi: CHP’nin AKP’den aldığı belediyeye ilk günden haciz geldi09 Nisan 2019 Salı 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti