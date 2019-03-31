İmamoğlu ile Kaftancıoğlu’ndan ortak açıklama: Şimdiden İstanbul’a hayırlı olsun!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ortak açıklama yapıyor.

CHP İtanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın toplantısı düzenleyor.

İmamoğlu şunları söyledi:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Bu bir yerel seçim günün sonunda bir netice çıkacak. Dileğimiz üzücü olayların devam etmemesi. Güzel bir seçim ortamı geçiyor İstanbul genelinde. Bu sürecin aynen devam etmesini istiyoruz. Şimdiden Türkiye’ye ve İstanbul’a hayırlı olsun.

Kaftancıoğlu:

Arkada 120 arkadaşımız sonuçları takip ediyor ve sizleri bilgilendireceğiz.