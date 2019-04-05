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İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı yeniden açılıyor

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Barış Yarkadaş İstanbul'daki oy oranlarına ilişkin son durumu paylaştı.
İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı yeniden açılıyor

AKP'nin itirazı dolayısıyla İstanbul'da çok sayıda ilçede geçersiz oylar yeniden sayılıyor. 

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu farkı yeniden açmaya başladı.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, "YSK'nın resmî internet sitesindeki verilere göre, saat 14.58 itibariyle, CHP ile AKP arasındaki fark, yeniden 19.531'e çıkmıştır. CHP şu an 19.531 oy öndedir; İstanbul'un Başkanı İmamoğlu'dur" dedi. 

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