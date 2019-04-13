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İmamoğlu: İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli

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İmamoğlu, sürecin uzatılmasına tepki göstererek, 'Bazı başvurulara bakınca, geçmişte sandıkta neler olmuş diyorum' dedi.
İmamoğlu: İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli

Resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde götüren Ekrem İmamoğlu, bir basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu, sürecin uzatılmasına tepki göstererek, "Bazı başvurulara bakınca, geçmişte sandıkta neler olmuş diyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Başarısız olduğunuzu anlıyoruz, yarın birbirinizi teselli edersiniz ama İstanbul'un kaderiyle oynamayın" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

  • AKP'li hemşehrilerime sesleniyorum. O dostlarıma sarılmak istiyorum. Adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığın hesabının sorulmadığı bir dönemi onlara yaşatacağım. Onların yaşamlarına, siyasi düşüncelerine olan saygımızdan zerre şüphe etmesinler. Herkesin bu sürece herkesin katkıda bulunmasını istiyoruz.
  • YSK'nin en hızlı biçimde süreci sonlandıracağını bir kez daha sonlandıracağını ümit ediyorum.
  • Suçluyu ararken neden aynaya bakmazlar? Bazı başvurulara bakınca geçmişte sandıkta neler olmuş diye tereddüte düşmüyor değilim!
  • Akıl tutulması yaşamasınlar. Bu güzel şehri tüm dünya merak ediyor. 145 yıldır mücadele ediyoruz. Çok büyük hataları memleket kaldıramaz. İşin suyunu çıkarmasınlar bu seçimin sonucu belli.
  • Sahada mızıkçılık yapan oyuncular gibiler... Beş senede yedi seçim yaptılar. İnsanlar partizanlaştı. 5 yaşındaki çocuk bile partilerin ismini biliyor. Yapmasınlar. Bazı sözleri duymak istemiyorum. Demokrasinin gereği, seçimi kazanın elini sıkmaları gerekmektedir.
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