İmamoğlu, israfı sergiliyor: Binlerce araç Yenikapı’ya getirildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi söz verdiği AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplama talimatına dair fotoğraflar ilk olarak gece saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce araç, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplandı. CHP'li isimler sosyal medya paylaşımlarıyla israf sergisini doğrulad
05 Eylül 2019 Perşembe 12:22
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