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İmamoğlu, israfı sergiliyor: Binlerce araç Yenikapı’ya getirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce araç, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplandı.
İmamoğlu, israfı sergiliyor: Binlerce araç Yenikapı’ya getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce araç, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplandı. CHP'li isimler sosyal medya paylaşımlarıyla israf sergisini doğruladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi söz verdiği AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplama talimatına dair fotoğraflar ilk olarak gece saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı.

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