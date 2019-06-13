İmamoğlu İstanbul'a dair kapsamlı proje ve çözümlerini açıkladı

İstanbul'un bütünsel bir bakış olmadan, parça parça projelerle yönetilmeye çalışıldığını belirten İmamoğlu, bunun sorunları daha da büyüttüğünü söyledi.

Konuşmadan öne çıkan noktalar şöyle:

Deprem: "Deprem konusunda kaybedecek bir günümüz bile yok. Deprem, haksız hukuksuz YSK kararlarını bekleyecek bir olay değil. istanbul’un toplanma alanları maalesef imara açıldı. sığınacağımız yerler bir avuç insane rant kapısı olarak açıldı."

İlk iş olarak raflarda duran afet planını hızla hazırlayacağız.

Beylikdüzü'nde uygulamaya geçirdiğimiz afet bilgi sistemini tüm İstanbul'da hayata geçireceğiz

Oluşturacağımız yeni yeşil alanlar olası bir afet anında toplanma alanları olacak.

Çocuklardan başlayarak herkese afet bilinci ve eğitimi vereceğiz,

Kentsel dönüşüm: "15 senedir kentsel dönüşüm konusu İstanbul’un sürekli gündeminde, ortada ne bir strateji ne bir model ne de başarılı bir uygulama var. Halkın çıkarlarını gözetmeyen, maduriyete yol açan kentsel dönüşüm uygulamalarına son vermemiz gerekiyor."

İstanbulluya yıllardır yaşadığı yaşam yerinde yaşam garantisi sağlayacağız

Tapu sorununu çözeceğiz. Beylikdüzü’nde 20 bin aileye tapu dağıttık.

Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız. Kentsel dönüşüm projelerimizi halk için halkla birlikte yapacağız.

Sadece kentin dış bölgelerinde değil, merkezi bölgelerde de sosyal konutlar inşa edeceğiz. Hızlıca Kiptaş aracılığı ile 15 bin yeni konut üreteceğiz. Bunların yüzde 40’ı kiralık konut olarak üretilecek.

Yıkım esnasında halk sağlığı konusunda gerekli önlemleri alacağız.

Trafik:

Uzun zamandır ihmal edilen toplu ulaşımı destekleyecek ve geliştireceğiz, ilk işmiz metro olacak. Bu kent 630 km metro hattına ulaşacak. 11 yeni füniküler hattı açacağız.

Yıllardır ihmal edilen bir başka konu deniz ulaşımı, deniz ulaşımı payı yüzde 3’lerde. Tuzla’dan Büyükçekmeceye yeni iskeleler açıp bunları raylı sistemle entegre hale getireceğiz.

Kademeli saat uygulaması yapacağız. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kargo hariç mal yükleme saatleri 22 ile saat 6 saatleri arasında yapılacak.

Boğaz Köprüsü'nden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücret alınmaması için adım atacağız.

Şehir içinde kalan TEM gişelerinin kaldırılması için de mutlaka girişimde bulunacağız.

TEM üzerine kurulacak Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, yüksek kapasiteli araçlar kullanacağız.

Hiçkimse kendi mahallesindeki sokağındaki İŞPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşa açılacak.

Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız.

Toplu ulaşımı 24 saat devam edecek hale getireceğiz

Yeşil alanlar ve çevre:

15 yeni yaşam vadisi açılacak.

Kuzey Ormanları'nı, Validebağ gibi koruları, kent içinde kalan park alanlarını kesinlikle muhafaza edeceğiz ve bununla birlikte yeni yeşli alanlar kazandıracağız.

İstanbul'a 20 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmış olacağız. istanbul’un birçok bölgesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1 metrekareden bile az. Hedefimiz bunu kişi başına 15 metrekareye ulaştırmak.

İstanbul’un kuzeyinde 70 km'lik yeni yeşli alan hattı oluşturacağız.

İşlevini kaybetmiş alanları yeşil alan ve park olarak istanbul’a kazandıracağız.

İklim değişikliği eylem planını hayata geçireceğiz.

İleri düzey biyolojik arıtma sistemleri ile Marmara Denizi'ni yeniden yüzülebilir bir hale getireceğiz.

Atık suların enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlayacağız. İstanbul atık su eylem planını hazırlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Ataköy’ü, Tuzla’yı, Haramidere’yi pis kokudan kurtaracağız. koku sorununu çözeceğiz.

5 yıl içinde istanbul’da musluktan su içilecek.

Temiz enerji önceliğimiz olacak, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artıracağız.

Atıl durumdaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nı güneş panelleri ile kaplayarak temiz enerji santrali haline dönüştüreceğiz.

Spor:

5 yıl içerisinde 30 yeni yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu, öncelikle bu hizmetlerden yoksun kalan mahallelerimizden başlayarak hayata geçirilecek.

Yeşil alanlarla bütünleşik toplu ulaşım ile entegre toplam 500 km uzunluğunda bisiklet yolları hedefimiz olacak.

E-spor merkezleri kuracağız.

Mobil uygulamalarla İstanbullunun sporu bir yaşam biçimi haline getirmesi için teşviklerde bulunacağız.

Kültür, sanat, turizm:

Kültür ve sanat politikalarını bizzat bu alanlarda çalışan insanlarla oluşturacağız.

İstanbul Kültür Sanat Meclisi kuracağız.

Mevcut 11 adet şehir tiyatrosunun sayısını 22’ye çıkaracağız. Özellikle gezici tiyatro ile her mahalleye tiyatro ulaştıracağız. Kadın ve çocuklarımız için gündüz ücretsiz tiyatro gösterilerimiz olacak. Sanatı toplumun her kesimine ulaştıracağız.

İstanbul’u bir festivaller kenti haline getireceğiz. Sanat, gastronomi, dijital birçok alanda festivaller yapacağız. Ulusalrarası kültür ve sanat, gastronomi, müzik festivalleri, dijital, e-spor festivalleri yapacağız.

İstanbul kendi nüfusunun üçte ikisi kadar turist çekiyor. bu Londra'nın, Paris'in çok altında. Turizm master planını devreye sokacağız.

Yabancı ziyaretçiler İstanbul'a sadece tarihi ve mutfağı için değil, kültür ve sanat için de gelecek. Istanbul dünyanın en çok ziyaretçi çeken ilk 3 şehri arasına girmek zorunda.

Turistlere özel İstanbul kartla yabancı misafirlerimiz kent içerisinde rahatça hareket edebilecek.

15 yeni müze kazandıracağız. Doğa tarihi, müzik, Mimar Sinan mimarlık müzesi gibi….

Şehirde gezi rotaları oluşturacağız. Tarihi surlar, çevresinde ve üzerinde dolaşılabielcek önemli bir rota haline gelecek.

Kalkınma:

İstanbul’da belirlediğimiz Turizm, Tarım, Ticaret ve Hizmet, Sanayi, Finans, Lojistik, Enerji sektörlerinde uzmanlaşmış bölgeleri yerleşim alanları ile birlikte ele alacak ve bu bölgelerde gerekli altyapı yatırımlarını yaparak bu sektörleri destekleyeceğiz.

İstanbul’un 150 kırsal mahallesi yani eski adıyla köyleri organik tarım üretiminin ve aynı zamanda doğa ve kıyı turizminin merkezi olacak.

Silivri, Çatalca, Eyüp, Şile ve Büyükçekmece ilçelerimiz İstanbul’un belki de en değerli yerleşimleri olacak.

Aynı atılımı özellikle yüksek teknolojiye dayalı üretimde de sağlayacağız. Katma değeri yüksek sektörler önceliğimiz olacak. Özellikle ileri düzey teknolojiyle, inovasyona dayalı, ar-ge ve bilişim vadileri ile kirletici olmayan sanayiyi destekleyecek, yerel ekonomiyi güçlendirerek, İstanbul’un küresel rekabet gücünü arttıracağız. İstanbul'u dijtial üretim merkezi haline getirmeliyiz.

Kent yönetimi: