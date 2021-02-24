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İmamoğlu: İstanbul'da ekmeğin yüzde 6'sı Halk Ekmek tarafından üretiliyor; bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum

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İmamoğlu'ndan İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği’nin Halk Ekmek büfelerini şikayet etmesine tepki
İmamoğlu: İstanbul'da ekmeğin yüzde 6'sı Halk Ekmek tarafından üretiliyor; bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği’nin İBB’ye ait 1 liraya ekmek satan Halk Ekmek büfelerini haksız rekabet yarattığı gerekçesi ile şikayet etmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, “İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 6'sı Halk Ekmek tarafından üretiliyor. Yüzde 94'ü hâlâ fırınlar tarafından üretiliyor. Yüzde 6 için b u kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum" dedi.

 

İstanbul'un tarihi kara surlarında başlatılan restorasyon çalışmalarını inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki Halk Ekmek tartışmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, 1 liraya ekmek satarak İstanbullunun ucuz ekmek ihtiyacını karşılayan İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek'i (İHE) İstanbul Valiliği'ne şikayet etmişti.

Dernek, Halk Ekmek büfelerinin fırıncılar için halksız rekabet yarattığını, ekmeğin siyasete alet edildiğini savunmuş ve 650 Halk Ekmek büfesinin kaldırılmasını istemişti.

İmamoğlu konuyla ilgili soru üzerine “Halk ekmek konusunun bu şekilde mevzu edilmesinden üzüntü duyduğumuzu her ortamda dile getirdik. Çünkü günün sonunda yaşanan yoksulluğun izlerini bize hissettiriyor. Çok üzücü. Tümden fırıncıları, üreticileri temsil ettiğini düşünmediğim bir takım girişimler var” dedi.

“Umarım sıfıra insin"

İmamoğlu, İstanbul’da üretilen ekmeğin yüzde 6’sının Halk Ekmek yüzde 94’ünün fırınlar tarafından üretildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum. Üzüntü ile de takip ediyorum. Biz ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Halk Ekmek bünyesinde neredeyse 1.5 milyona çıkmış günlük üretimimizle desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Benim dileğim nedir? Umarım sıfıra insin. Hiç kimse 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duymasın, sıfıra insin. Sıfır  adet ekmek üretelim. Bu kadar net. Ama bugünün ihtiyacı, çözmek zorundayız. Sonuna kadar da bunun çözümü için üretimimize devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

Fırıncılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dilekçe vererek Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklara ve belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına itiraz etmişti. 

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, "Büfelerin önündeki ekmek kuyrukları siyasi mesaj vermek için. Avrupa'nın hangi şehrinde böyle ucube kulübeler var? Belediye bıraksın biz günde 500 bin ekmeği bedava veririz" demişti. 

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