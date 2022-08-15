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İmamoğlu: İstanbul'da yağış 15.00’e kadar sürecek, lütfen araçlarınızla yola çıkmamaya özen gösterin

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) giderek İstanbul’da devam eden sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı.
İmamoğlu: İstanbul'da yağış 15.00’e kadar sürecek, lütfen araçlarınızla yola çıkmamaya özen gösterin

“Çekmeköy’de metrekareye 90 ile 100 kilo, Sarıyer-Maslak civarında metrekareye 80 kilo yağışla karşı karşıya kaldık. İstanbul’un genelinde 45-50 kilo ile 100 kilo arasında yağışı yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bu esnada buradan ilgili bütün ilçelerle irtibat kurduğumuzu belirteyim. Yoğun bir biçimde şu anda sahadayız. Su birikintileri bölge bölge bazı yerlerde oluştu. Bir bölgeye müdahalemiz en fazla 10-15 dakikayı bulmadı. Şu anda akışkanlık olabildiğince makul seviyede İstanbul genelinde.

“Yağışın öğleden sonra 2’ye 3’e kadar devam edeceği yönünde bilgi verildi. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça araçlarıyla seyahat etmemelerini, dışarıya çıkmamalarını istiyorum.

“Boğaz hattında oldukça yoğun yağışlar aldık. Ciddi bir sıkıntı yaşanmadı, Eminönü’nden Üsküdar’a, Maltepe’den Pendik’e büyük bir sorunun yaşanmadığını aktarabilirim. Eminönü-Kapalıçarşı civarında mikro görüntüler olabiliyor. Oralarda bazı sıkıntılar söz konusu ama su birikintisiyle ilgili sıkıntılar atlatıldı.Şu ana kadar bir yaralanma veya kazayla ilgili bir ihbar almadık. Mikro baskınlarla ilgili telafi edilemez bir sorun yaşamadık.”

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