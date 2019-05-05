İmamoğlu: İstanbulluların parasını çarçur etme dönemi bitmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri'yle miting düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'israf' döneminin bittiğini söyleyen İmamoğlu, "Paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Kim israf yapıyorsa takip edeceğiz. Şatafatmış oymuş buymuş, bu dönem bitti İstanbul'dan Türkiye'ye göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sahneye ilk olarak İstanbul Gönüllüleri Kent Orkestrası çıktı. Konserin ardından İmamoğlu'nun açıklamalarından bazıları şöyle:

"İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkimizi gülerek göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız"

"Bir oy bile farkla seçilirsiniz. Bundan medet ummak kadar 'aklı kıt' bir şey olamaz. Bir kişi size fazla oy verdiyse kazandınız demektir. Bu defteri kapatalım"

"Bir sürü itirazda bulundular, itiraz demokratik hak bunu anlıyoruz. Yalnız her gün başka bahane bulmak, tartışmalar açmak, "bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz" demek. Böyle bir komedi dünya tarihinde yok"

"Kavgadan, kötü dilden, münakaşadan bu millet usandı. Sizin kadar ben de usandım. Eşimle çocuklarımla yıllardır yüzümüz asık süreci dinliyoruz. Tek bir gün bir kişinin kalbini kıracak laf etmemeye çalıştım. Ben sizin kalbinizi kırmaya değil, 16 milyon insanın kalbini kazanmaya geldim. Dolayısıyla aslında Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul sevdi ama daha ötesi iyiliği sevdi, güler yüzü sevdi. Oy versin vermesin kucaklayanı sevdi. Bu seçim bitmiştir. Bu seçimin sonucu nettir. YSK'ya itiraz yapmış olabilirler ama YSK demokrasi adına, bu ülkenin, bu şehrin geleceği adına, uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunu ispat etmek adına yarın en doğru kararı verecektir"

"Bu söyleyeceklerimi YSK da dinlesin; genç işsiz oranı bu ülkede yüzde 27, artık dört gençten daha fazlası işsiz. İşsizlik oranı yüzde 15. İşsiz sayısı bu ülkede 5 milyonu aşmış durumda. Can yanıyor. Enflasyon yüzde 20'lerin üzerine çakılmış durumda. Dünyanın en yüksek enflasyonuyla yaşayan ülkelerden biriyiz. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 650 lira olmuş. 2-3 ay önce 2 bin 100 liralardaydı. Gelinen nokta bu ülkenin ekonomik sıkıntıları, işsizlik. Ramazan ayına giriyoruz bir hurma 2 lira. Bir vatandaşın alışveriş yapacak gücü yok. Bırakın İstanbul seçimini, bak yürekli bir adam gelmiş size yardımcı olacak. İstanbul ekonomisini canlandırmak için gece gündüz çalışacak, siz de işinize bakın. Biz İstanbul'da kimsenin malını, şahsi mülkünü devralmıyoruz. 16 milyon insan size emanet etmişti, şimdi dedi 'yeter'. Gençlerin Ekrem Abi'sini seçtik dediler"

"Ekonomik sorunlarla, bu ülkenin dış sorunlarıyla ilgilenin, sorunlarınızı çözün, biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak size yardımcı olalım. Biz Türkiye'nin en önemli motor gücü olan İstanbul ekonomisini ayağa kaldıracağız"

"Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye'nin kurumlarında, İBB'de israfın önüne geçeceğiz. Paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Her kuruşunuza sahip çıkacağız. Kim israf yapıyorsa takip edeceğiz. Şatafatmış oymuş buymuş, bu dönem bitti İstanbul'da Türkiye'ye göstereceğiz. Bunu siyasi sorumluluğumla yapacağım"

"Keşke kollarım çok geniş olsa da hepinizi sarsam sarmalasam"

"Benim esas teşekkürüm, İstanbul gönüllülerine ve İstanbul ittifakına, 16 milyon vatansevere. İstanbul gönüllüleriyle çalışmamız sadece bir seçim çalışması değildi. Yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi anlayışında en fazla ihtiyaç duyacağım şey halk, vatandaşlar yani sizler. Beraber koşacağız. İstanbul'un çoğunluğu 16 milyon insan. Dolayısıyla mecliste doğruya da hep beraber evet diyeceğiz, yanlışa da hep beraber hayır diyeceğiz. Aksi takdirde halk sokakta hesap sorar"

"Eğitimde, çevrede, sokak canlılarında, hayatın her evresinde, kültürde sanatta gönüllüler oluşacak. Çocuklarımız gönüllü olacak. İnsanlar bu şehre hizmet edecek. Bu şehirde yaşayanlar ırkı, dini ne olursa olsun bu şehre sahip çıkmanın keyfini yaşayacak. Biz talimatı da sizden alacağız, hesabı da size vereceğiz"

(İstanbul Gönüllülerine) "İstanbul'da hep doğruları yapacağımıza inanıyorum. Çünkü siz çok iyi bir denetleyici, gözlemci aynı zamanda yardımcı olacaksınız. Yakın zamanda bu platformun tüm duyurularını sizlerle paylaşacağız"

"Bu şehirde mutluluğun ve özgürlüğün tadını çıkarırken; eğitimde, çağdaşlıkta, çevrede uzun lafın kısası, yeşil, yaratıcı ve adil bir İstanbul yaratmak. Hep beraber bunu başaracağız"