CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tanıtıyor. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada "İstanbul, Ankara tarafından yönetilemez. İstanbul, eli kolu bağlı yöneticiler tarafından yönetil

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tanıtıyor. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada "İstanbul, Ankara tarafından yönetilemez. İstanbul, eli kolu bağlı yöneticiler tarafından yönetilemez ve yönetilemiyor" dedi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı olarak yarışacağı açıklanan Ekrem İmamoğlu, kendisi için düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

İstanbul'un Ankara tarafından yönetilemeyeceğini belirten İmamoğlu, "İstanbul, eli kolu bağlı yöneticiler tarafından yönetilemez ve yönetilemiyor" dedi.

"Ben her hayat tarzından hemşehrilerime inanıyorum. Umutsuzluğu içinizden atın, zafer İstanbul halkının olacak" diyen İmamoğlu, projelerini beş ana başlıkta şöyle açıkladı:

— İstanbul'un trafik ve ulaşım sorunu çözülecek.

— İstanbul'un işsizlik sorunu çözülecek.

— Pahalı yaşam yumuşayacak.

— İstanbul'da yaşam kalitesi yükselecek. Kültür, sanat ve spor faaliyetleri tüm İstanbul'a yayılacak.

— Çevre, imar ve deprem sorunu çözülecek.

'İSTANBUL YENİDEN DÜNYANIN MERKEZİ OLACAK'

Projelerini özetledikten sonra kent anayasasının önemine dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u İstanbul'dan yönetmenin sözünü veriyorum. Şehri terk etmiş, hatta yurt dışına çıkmış beyinleri geri kazanmayı, İstanbul'u dünyaya örnek hale getirmeyi vaat ediyorum. İstanbul, 'dünyanın merkezi olma' özelliğini geri kazanacak" ifadesini kullandı.