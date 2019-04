İmamoğlu: İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı benim

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, konuşuyor:

"Buradaki son veri 4 milyon 155 bin 141 , 4 milyon 127 bin 470 bin yani 27 bin 374 fark var . girilmemiş sandık sayısı 113. Burası bizi teyit ediyor. Gidişat bizim verimizle çok yakın bir sağlamayla ortaya çıkacak. YSK görüyorsunuz şurada amblemi var. Sadece 3-4 dk önce verilen rakamlar. Bu da diğer YSK’nın aynı sayıların totali. Yüzde 99.60 katılım oranı var. 31. 186. Yani YSK'nın teyidi. CHP’nin ana giriş sisteminin teyidiyle beraber bize göre YSK’ya göre başka hangi kurum var bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. 16 milyon insan bunu istedi.

"Üzücü buradan tekrar çağrımı yapmak istiyorum. Sayın Binali Yıldırım bu ülkeye meclis başkanlığı yağmış biri, sayın Yıldırım bu manipülasyonun bir parçası olmamasını öneriyorum. Bu manipülasyona dur demesini. Ben olsam bunu yaptırmam. O siyasi iradeleri kınıyorum. O çalışanlar bizim emekçi kardeşlerimiz onları elbette değil. Biran önce bu hatadan dönemleri gerektiğini söylüyorum. Sayın cumhurbaşkanlığını göreve davet ediyorum.

"(Küçükkaya: Hiç uyudu mu Ekrem Bey?) Hiç uyumadım.

"Uyumayı düşünmüyorum büyük bir sorumluluk bu. TC’ince böyle bir an bildiğim kadarıyla yok. Gülümserken umudumla gülümsüyorum. Gecenin saat 4’ünde çocuklarımız geldi. Ağlayanlar oldu bunlar üzücü şeyler: Bakın tekrar ediyorum CHP, iyi parti ya da Ak Parti meselesi değil artık. Bir vatandaş İstanbul’da Kasımpaşa’da doğmuş cumhurbaşkanı, geldiği yeri herkes biliyor. Bu millet kendi verileriyle bir yere taşınıyor. Her defasında millet ne derse o olur diyen bir anlayışı var. Bugün ne oldu. Bir sürü manipülasyon duyuyoruz. Gerçekleşmediği için bir şey söylemek istemiyorum. Biz normalleşen bir ülke, demokrasi yaşayacak mıyız? İnsan fani gelip geçiyor yani. Bu kenti biz de birilerine bırakacağız. Ben sayın cumhurbaşkanı başta olmak üzere hiç kimsenin kötü alınmaması için gerekenin yapılmasını istiyorum. Bir vatandaş olarak istiyorum. Ben bugün toplumun vicdanına sesleniyorum. Damarlarında tek bir damla partizanlık yok. Ben bu şehre hizmet isteyen, tek bir gün kötü söz kullanmamış. Sanki Türkiye’nin bir sonu bir miladı gibi, yapmayın. Kendileri açıkladı 4.5 yıl görev süreleri var. Tamam Yapsınlar birbirimizin ayağına çelme takmadan yapalım. Adalete çağırıyorum. Adalet duygularını gözden geçirmeye çağırıyorum. (Küçükkaya: YSK başkanı ile herhangi bir temasınız oldu mu?) YSK ile ilgili şu anda tespit ettiğimiz bir olumsuzluk yok. YSK demokrasi adına bu ülkenin kutsal bir makamıdır. Verilerimizle de örtüşüyor. Bundan sonra da alınacak her karar önemlidir. Yargı çok önemli, yüksek seçim kurulu çok önemli. YSK‘nın eleştirilecek bir hamlesini görmedim.

"Bir partinin kanalı olsa böyle tweetler atardı herhalde; Anadolu Ajansı'nı kınıyorum"

"Adalet ve Kalkınma Partisi itiraza mı hazırlanıyor?) Hukuk kurulumuz var. Hem burada Ankara'dan MYK üyesi arkadaşlarımız var. Karşılıklı itirazlar olduğunu biliyorum. Geçersiz oylara dair henüz bize bir veri gelmedi. İnşallah şaşırtacak toplumu yine bu anlamda sıkıntıya sokacak kutsal kurumumuzu zedeleyecek bir durum yaratmazlar. AA 7-8 saattir veri girmiyor ama tweet atıp duruyor. Sanki, bir partinin kanalı olsa, ya da partiye ait sözcü bir internet sitesi olsa böyle tweetler atardı herhalde. Kınıyorum.

Binali Yıldırım'ın pankartlarına tepki: Erdoğan kesinlikle müdahale etmeli

"Ben olsam etmezdim derhal indirirdim. Biri gitmiyorsa kendi evladımı gönderir söktürürdüm. Böyle bir şeye tenezzül etmem. Sayın cumhurbaşkanının 2023'e kadar görev yetkisi var biz kimin kapısını çalacağız. Manipülasyona dur diyecek kendileri. İki konuşmasında da dinledim ben ortamın düzelmesine dönük bir vicdanla konuştuğunu hissetti. Kesinlikle müdahale etmeli. 16 milyonun insanın vicdanıyla sayın cumhurbaşkanına iletiyorum.