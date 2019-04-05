İmamoğlu: İster sağdan sola saysınlar ister soldan sağa saysınlar bir şey değişmeyecek

Resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, yeniden sayım tartışmalarıyla ilgili "İster sağdan sola saysınlar ister soldan sağa saysınlar bir şey değişmeyecek. Kaybetmek o kadar zor mu?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretine ilişkin eleştirilerine yanıt veren CHP'li İmamoğlu, "Usulleri daha sonra konuşuruz, şu an gündemimiz değil. Anıtkabir'e ne zaman fırsat bulsam giderim. Defteri almışlarsa bir daha gider, bir daha yazarım. Anıtkabir'e gitmek bizim için çok değerli" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları

— Usule bu kadar hassas bakıyorlar, tamam. İstanbul'da uygulanan usule niye hiç göz atmıyorlar hayretle takip ediyorum. Onu da düzeltirlerse sevinirim. Hâlâ hiçbir hamleleri yok.

— İster sağdan sola saysınlar ister soldan sağa saysınlar bir şey değişmeyecek. Kaybetmek o kadar zor mu?