İmamoğlu: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın 'kamu kaynaklarını kullanarak devlet projesine karşı afişler hazırlaması' ifadeleri için, "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz" dedi.

İnceleme dosyasındaki ifadelerde, Kanal İstanbul için 'devlet projesi' denilmesine ilişkin soruya ise İmamoğlu, "Benim için değil" yanıtını verdi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ya Kanal Ya İstanbul' 'Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var' afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir" mesajını paylaşmıştı.