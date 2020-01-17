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İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin çevre düzeni planına itirazını yaptı, dava açacağını söyledi, İstanbullulara da çağrıda bulundu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul ÇED raporunu onaylamasına yönelik bir açıklama yaptı.
İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin çevre düzeni planına itirazını yaptı, dava açacağını söyledi, İstanbullulara da çağrıda bulundu

Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılması planlanan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının 'apar topar ve İstanbul ile ilişkili bileşenlerin fikirlerine danışılmadan' bugün askıya asıldığını belirten İmamoğlu, bu plana itirazını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İmamoğlu, ÇED raporuyla ilgili dilekçe veren on binlerce insanın dinlenmediğini de vurguladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebini yineledi.

Proje bu ayın sonuna kadar askıda kalacak, hemşehri hukuku çerçevesinde itirazımı vereceğim. Ben şahsen mahkeme açma hakkımı kullanacağım. Toplumun da bunu en üst seviyede kullanacağını biliyorum. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itirazda bulunma özverisinde bulunacağına inanıyorum. Dolayısıyla hukuki yollarla İstanbulluların katılımı ve desteğiyle bana göre İstanbul'a yapılacak en büyük ihaneti engellemeye çalışıyoruz. Hem itiraz hem hukuki süreçleri sonuna kadar kullanacağız.

 
Quote Message: İşin ruhunu kavrama konusunda bir çaba içinde olduklarını düşünmüyorum. Bu iş incelik meselesi, toplumun sesini duymak istiyorsanız dinlerseniz. "Ben istersem yaparım" anlayışı var. Dilekçelerin incelendiğini, görüldüğünü bile düşünmüyorum. Hukukçuların bu denli tehlikeli bir sürece olumlu cevap vereceğini ve hakkımızın onların sayesinde savunulacağını düşünüyorum. Bugün itibarıyla İstanbul'un gönüllü insanları başvurularını yapacaklar. Bundan sonraki hukuk süreci çok önemli. Bu İstanbul halkının bana verdiği görevin bir karşılığıdır.

İşin ruhunu kavrama konusunda bir çaba içinde olduklarını düşünmüyorum. Bu iş incelik meselesi, toplumun sesini duymak istiyorsanız dinlerseniz. "Ben istersem yaparım" anlayışı var. Dilekçelerin incelendiğini, görüldüğünü bile düşünmüyorum. Hukukçuların bu denli tehlikeli bir sürece olumlu cevap vereceğini ve hakkımızın onların sayesinde savunulacağını düşünüyorum. Bugün itibarıyla İstanbul'un gönüllü insanları başvurularını yapacaklar. Bundan sonraki hukuk süreci çok önemli. Bu İstanbul halkının bana verdiği görevin bir karşılığıdır.

 

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