İmamoğlu: Karadenizliler bilir, rampa çıkarken, ağırlık merkezini dengelemek için ellerinizi arkaya atarsınız, yürüyüş tarzımdan böyle bir anlam çıkarılması müthiş bir yaratıcılık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkada yürüdüğü için hakkında başlatılan ön incelemelemeye ilişkin olarak, "Milletimiz kahkahalarla güldü, bu kararı verenlerle dalga geçti." dedi. İmamoğlu, "Size bir Karadeniz doğa bilgisi vereyim. Karadeniz'de rampa çıkarken, ağırlık merkezini dengelemek için ellerinizi arkaya atarsınız. Bunu Karadenizliler bilir. Geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım yürüyüş biçimi üzerinden böyle bir anlam çıkarılması müthiş yaratıcı" yorumunu yaptı.

"Birini eli arkasında gezerken gördüğünüzde hakaret etti diye başvurabilirsiniz"

İmamoğlu, "Kendimi savunmaya ihtiyaç duymadım. Duygularımı belli etmek zorunda kaldım. Böyle bir sürecin ortaya konulması kötü ortam. Bu süreci başlatılmasının sahibi yok. İş bakanlığa, savcılığa, CİMER’e kadar gitti. Gazetecilerin de tartışma biçimi çok acı. Absürtlük devam ediyor. Ne yapalım? Bu soruşturma sürecini başlatan akla şunu soruyorum: Birini eli arkasında gezerken gördüğünüzde hakaret etti diye başvurabilirsiniz. Bu karşılık bulur. Size bir Karadeniz doğa bilgisi vereyim. Karadeniz'de rampa çıkarken, ağırlık merkezini dengelemek için ellerinizi arkaya atarsınız. Bunu Karadenizliler bilir. Geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım yürüyüş biçimi üzerinden böyle bir anlam çıkarılması, bu anlamı oraya taşınması ve bu anlam üzerinden soruşturma sürecinin başlatma becerisinin ortaya koyulması müthiş yaratıcı." dedi.

"Benim dualarım yetmedi bu insanlara"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Benim dualarım yetmedi bu insanlara. Allah akıl versin duasını yaklaşık 2,5 senedir yapıyorum. İnsanlar elleri arkasında inadına yürümeye başlasa soruşturma mı başlatacağız? Onların ata sporu Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Müfettişe verdik savunmayı.

Ben planlanmış bir Güneydoğu gezisinde o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yasalarına göre seçilmiş belediye başkanını ziyaret ettim. Ben orada kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. Milletin iradesine karşı durulan her hususta açıklama yaptım, yapmaya devam ederim. Demokrasiye inanan bir insanım. Ben oraya gittiğimde belediye başkanına Mustafa Kemal Atatürk portresini hediye ettim. Buradan da bir sebep oluşturmak acizlik. Bunları yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz.

Bin yıl düşünsem aklıma gelmez. Milyon kez evrak imzalasam böyle bir süreci başlatmam. O kadar komik şeylerle karşılaşıyoruz ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Bunlar bizim vaktimizi kaybettirmiyor.

"Milletimiz dün diyaframdan kahkahalarla güldü"

Milletimiz dün diyaframdan kahkahalarla güldü dün. Espriler müthişti. Bu kararı verenlerle dalga geçti. Sanatçısından ilkokul öğrencisine kadar güldüler. Bu tarz gülünç işlerle karşılaşıyoruz, alıştık artık. Yapmasınlar bunu. Milletimizin itibarını bu şekilde aşağıya çekmesinler.

Tam kapanma kararı değerliydi. Daha önce de beyan etmiştim.

"900 at nerede manşeti atanların bir kısmı şimdi siyasidir ama geçmişte İBB’de çalışmış olma ihtimali de var"

Biz at meselesiyle ilgili göreve geldiğimiz günden beri her anını inceleyen bir kurumuz. 25 sene bu zulmü izleyen yöneticilere sorun. 25 yıllık yönetim döneminde birebir temas ettik. Şu anda Adalar fayton zulmünden atların kurtuluşunu alkışlıyor. Buradan siyaset üretmeye çalışan akıl, absürt soruşturma sürecini başlatılan akılla aynı akıl.

900 at nerede diye başlık atıyorlar. Bu manşeti atanların bir kısmı şimdi siyasidir ama geçmişte İBB’de çalışmış olma ihtimali de var. Hiçbir faytoncuyu mağdur etmeden, bütün atlarını satın alarak, tonlarca çöp topladık faytonlarla ilgili. Adalar’ın tarihi anlamda yeni bir başlangıcına imza attık. At meselesinin her adımını biz de İstanbul Valiliği biliyor."