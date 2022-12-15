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İmamoğlu kararına Batı’dan sert tepki

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine ilişkin Batılı ülkelerden sert tepkiler geldi.
İmamoğlu kararına Batı’dan sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası alması, uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın büyük hayal kırıklığına yol açtığını bildirdi. Bakanlık sözcülerinden Vedant Patel, “Bu adaletsiz hüküm insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygıyla tamamen çelişen bir karardır. Türkiye'de sivil topluma, medyaya, siyaset ve iş dünyası liderlerine açılardan davalardan dolayı çok endişeli olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karara Almanya’dan da tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bugün verilen karar demokrasi adına büyük bir gerilemedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “İfade özgürlüğü, özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için önemli bir kılavuzdur” denildi.

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