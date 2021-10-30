İmamoğlu: Kendini milli iradenin üstünde gören anlayıştan ülkeyi kurtaracağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023’teki seçime atıf yaparak, cumhuriyetin demokratik ruhunu tüm kurumlara hakim kılacaklarını söyledi.

Fotoğraf: İBB Basın

İBB’nin Sarıyer ilçesindeki Volkswagen Arena’da düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde konuşan İmamoğlu, cumhuriyetin bu topraklarda gerçekleştirilmiş hayallerin en büyüğü olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, bir asır önce bu topraklarda herkesin aynı haklara sahip olarak özgür ve eşit doğduğu bir ülkeyi hayal etmenin bile zor olduğunu aktararak ülkeyi işgalden bağımsızlığa taşımanın kolay olmadığını kaydetti.

İBB başkanı, Türkiye’nin demokrasiyi, laikliği ve hukuk devletini tercih ettiğini, cumhuriyetin, eşit ve onurlu vatandaşları olmaya karar verdiklerini belirterek, bu dönüşümün rotasından sapmasına, amacından ve anlamından uzaklaşmasına veya hızını kaybetmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

İmamoğlu, “İkinci yüzyılına adım atmaya hazırlanırken, Cumhuriyet’imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere bir söz veriyoruz: Başlattıkları yürüyüşü hızlandıracak, Cumhuriyet’imizin ilke ve ideallerini eksiksiz hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

İBB başkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken rehberimiz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhu, millî egemenliktir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkede makamı, yetkisi ne olursa olsun, millet iradesinin çok sesli, çok renkli ve çoğulcu yapısına herkes saygı duyacak. “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Demokrasinin bütün icapları sırası geldikçe uygulamaya koyulmalıdır” diyor Atatürk. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, demokrasiyi, vazgeçilmez bir yönetim modeli ve bir toplumsal yaşam biçimi olarak tüm boyutlarıyla hayata geçireceğiz. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hakim kılacağız..

‘Biz yapacağız’

* Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hiçbir yurttaş kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Cumhuriyeti, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kederde ve sevinçte bir olmanın en güçlü ifadesi haline getireceğiz. Evet, bütün bunları ve çok daha fazlasını yapacağız. Biz yapacağız. Hepimiz birlikte yapacağız. Belirli bir kişi, bir lider, bir örgüt veya bir kurum değil; biz yapacağız. Biz, 29 Ekim 1923’ten bugüne, bu ülkenin tek sahibi olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Cumhuriyet bize, bu ülkede yurttaşların üstünde hiçbir güç olamayacağını öğretti. Cumhuriyet bize, ülkenin büyük küçük tüm yöneticilerinin, yurttaşa en iyi şekilde hizmet etmek dışında bir anlamı, bir işlevi olamayacağını gösterdi. Biz, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Ve Cumhuriyet bize, kendimize inanmayı, kendimize güvenmeyi öğretti.

‘Milletin dediği olacak’

* Cumhuriyeti biz kurduk ve nice yüzyıllara, yine biz yurttaşlar taşıyacağız. İkinci yüzyılımızda, nice güzelliklerle, nice mutluluklarla dolu, herkesin kendisini bir parçası hissettiği, tüm dünyaya örnek olacak, yeni bir başarı hikayesine hep birlikte imza atacağız. Bu ülkede, milletin dediği olacak. On binlerce yıldır medeniyetlere beşiklik yapmış bu kadim toprakların dört bir yanından özgürlük şarkıları yeniden yükselecek. Her kentte, her köyde, her mahallede, eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Bu ülkede, herkes hakkını alacak. Adalet ve liyakat dört bir yanda hakim olacak. Bu güzel ülke, hepimizin biricik evi ve gururu, Türkiye, dünyada parmakla gösterilecek. İnsanlık için yeniden ilham kaynağı olacak. Yolumuz uzun. Ama biz; heyecanı yüksek, genç bir Cumhuriyet’in, adalete susamış, demokrasiye inanmış yurttaşlarıyız. Elbette başaracağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.