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İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

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İstanbul Byükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.
İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

Sözcü'nün haberine göre, İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu.

Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz” denildi.

 İmamoğlu ailesinin mal varlığı şu şekilde: 

 

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