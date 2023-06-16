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İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk değerlendirme

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CHP'de değişim rüzgarları çok yönlü esiyor. Önceki gün Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İmamoğlu, görüşmenin perde arkasını anlattı.
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk değerlendirme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Ankara’da bir araya geldi. İki ismin görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İBB tarafından Ocak 2023'te teslim alınarak Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmed madalyonunun, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmesi dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. İmamoğlu, şunları söyledi:

– Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız.

– Burada en önemli kurum CHP’dir. CHP, ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

DEĞİŞİM YÖNÜNDEKİ PARAMETRELERİ PAYLAŞTIM

– Çarşamba günü yaptığımız buluşmada benim kendilerine birtakım hatırlatmalarım, önerilerim oldu. Düşüncelerimi, değişim yönündeki parametreleri, neler olması yönündeki aşamaları yine kendisiyle paylaştım. Çok güzel, çok makul, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendisiyle…

– Bunun bir zaman dilimi vardır. Benim bu sohbetten aktarabileceğim, değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar.

ATTIĞI ADIMLARI TAKİP EDİYORUZ

– Elbette ki bir yandan Sayın Genel Başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz. Ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir, süreci oldukça kıymetledir, ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır.

– Şu an yapılan hamlelerin toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Yeterli olması için gereken tüm fikirlerimi, süreçleri kendisiyle paylaştım. Hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin ötesinde paylaşmadım. Paylaşmayı da doğru bulmam.

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