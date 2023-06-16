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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: Uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma yaptık

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeye dair, "Kılıçdaroğlu'na öneri ve taleplerim oldu; uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma yaptık" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: Uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma yaptık

İBB, Londra’dan İstanbul’a getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonunu Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Fatih Sultan Mehmet'in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara ürünü madalyonu ziyarete açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet, hepimiz için çok değerli bir insan, değerli bir padişah, Türk tarihi için muazzam bir komutan, bir lider. İstanbul'un fethini 21 yaşında bize yaşatan, tarihe parmak basmış, iz bırakmış genç bir lider aynı zamanda. Aynı zamanda, o çağa göre değişimin öncüsü. Birçok konuda ilki, yeniliği yapan, kazandıran bir lider. Her yönüyle ele alınması gereken bir insan Fatih Sultan Mehmet. Onun bu çağa dönük formasyonunu yakalayıp, dünyaya da servis edilebildiği, kabiliyetlerini ortaya koyabildiği, bu memleketin gençleri başta olmak üzere, dünyanın en kabiliyetli gençlerinin fırsatları aradığı, girişimciliğin, inovasyonun merkezi olan bir İstanbul, sanatçıların merkezi olan bir İstanbul, zenginliğin, insani zenginliğin merkezi olan bir İstanbul'u var etme noktasında bize sorumluluk yüklüyor. Bu duygularla hareket ediyoruz” dedi.

 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’tan madalyon ve sergileneceği Panorama 1453 Tarih Müzesi’yle ilgili bilgi alan İmamoğlu, “Aynen Fatih Sultan Mehmet'in portresiyle ilgili sürecin işlediği şekliyle, madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini bana Mahir Bey ulaştırır ulaştırmaz, ‘Mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir’ demiştim. Süreç sonuçlandı ve madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk” dedi. “Biz, şu anda bu şehrin sahibiyiz, emanetçileriyiz” diyen İmamoğlu, “Dolayısıyla, bize ait olan bu ruhu, nerede olursa olsun yakalamak, onu hissetmek, hatta onun gereğini yerine getirmek, bu topraklara olan sorumluluğumuzun esas çıkış noktasıdır” şeklinde konuştu.

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