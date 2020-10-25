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İmamoğlu koronavirüse yakalandı: Teması azaltalım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
İmamoğlu koronavirüse yakalandı: Teması azaltalım

İlk açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

Daha sonra hastane odasından video mesaj paylaşan İmamoğlu, cuma akşamı ateşinin 38 dereceye çıkması üzerine hastaneye gittiğini, geceyi hastanede geçirdiğini ve yapılan test sonucunun bugün pozitif geldiğini söyledi.

İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın bu süreçte dikkat etmesini istiyorum. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum. İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek, hiç endişeniz olmasın" dedi.

İmamoğlu'nun ardından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

 
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