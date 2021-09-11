İmamoğlu: Kul hakkı yiyorlar, hesap veremeyecekler

Pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için toplanan yaklaşık 5 milyon liranın bir yıldır banka hesabında bloke edilmiş durumda beklediğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ne bu dünyada ne öbür dünyada ne de hukuk önünde o işe imza atanlar hesap veremey

Pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için toplanan yaklaşık 5 milyon liranın bir yıldır banka hesabında bloke edilmiş durumda beklediğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ne bu dünyada ne öbür dünyada ne de hukuk önünde o işe imza atanlar hesap veremeyecekler. Kul hakkı yiyorlar şu anda" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilk katılımcı bütçe uygulaması kapsamında İstanbulluların önerdiği projeleri tanıttı. İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin aktardığına göre İmamoğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin pandemi döneminde toplanan ve bloke edilen yardım paralarının iade edildiğine ilişkin açıklaması ve 'İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan yolsuzluk dosyalarına ilişkin yargıya başvurması' çağrısı soruldu.

İmamoğlu, "İl başkanı konulardan bihaber konuşmuş. Çünkü konularla ilgili süreç tamamen bunun söylediklerinin dışında bir süreç” dedi.

'Suç duyurusunda bulunuyoruz, işlem yapılmıyor'

39 yolsuzluk dosyasına İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından el konulduğunu hatırlatan İmamoğlu “Suç duyurusunda bulunuyoruz ancak işlem yapılmazsa bir anlamı olmuyor. Çünkü suç duyurusunda bulunduğunuz insanların tamamı devlet memuru. Devlet memuru olunca da ya bakanlığın ya da valiliğin izin süreçlerinin devreye girmesi gerekiyor. Yani şöyle bir daire düşünün; İçişleri Bakanlığı, müfettiş ve valilik, böyle bir kısır döngü. Bizim bu müdahale etmek istediğimiz 39 dosya bu kısır döngünün içerisinde duruyor. Tabiri caizse top çevriliyor. Ya da çevrilmiyor” diye konuştu.

İmamoğlu, bu dosyaların incelenmesi için tekrar belediyeye iadesi için adım atılmasını istedi.

'Yardım paraları iade edilmedi'

Pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin bağışları ile toplanan yaklaşık 5 milyon liranın da bir yıldır banka hesabında bloke edilmiş durumda beklediğini belirten İmamoğlu, paraların iade edilmediğini söyledi.

İmamoğlu “5 milyon lira, binlerce insanın o gün acil yarasına merhem olacaktı. Bu engellendi. Kasıtlı bir şekilde, siyasi bir akılla engellendi. Toplanan paralar bloke durumda. Kime iade edildi? Bize bir şey iade edilmedi. Para hesapta duruyor. Yardımı yapanlara mı iade edildi? Öyle bir şey de yok. Kaldı ki vatandaş bize parasını emanet etti. O dönem 6 milyon liraya yakın parayı da dağıttık nakit olarak. O zaman suç duyurusunda bulunsunlar, yargılasınlar bizi, yanlış bir şey yapmışsak” diye tepki gösterdi.

İmamoğlu “5 milyon liranın o hesaplarda durması üzerinden ne bu dünyada ne öbür dünyada ne de hukuk önünde o işe imza atanlar hesap veremeyecekler. Kul hakkı yiyorlar şu anda. Niye? İki türlü yiyorlar. Bağış yapmak isteyen vatandaşların vicdani hamleleri önünde suçlular. İhtiyacı olan vatandaşların yarasına merhem olacak o paraların onlara ulaşmaması açısında da suçlular. Kamu vicdanı bu işin kararını vermiştir” dedi.

İl Başkanı ile daha önce görüştüklerinde bir konu olduğunda bilgi almak için irtibat kuralım diye konuştuklarını aktaran İmamoğlu “Ben kendisini ziyaret etmiştim malumunuz. Her zaman bekleriz biz ayrıca. Gelsinler konuk edelim. Bilmediği hususlarda bilgi isterlerse telefonumuz her zaman açıktır. Arasınlar kendisine bilgi vermekten keyif alırız” dedi.

'Boş işler'

Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metro inşaatlarına tüm şehirde kullanılan ve İBB'ye ait metroların 'M' olan simgesi yerine 'U' logosunu kullanmaya başlamasıyla ilgili de “Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor. M mi U mu diye boş işlerle uğraşan insanlar. Hatta buradan oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar da ne yazık ki aralarında var” dedi.