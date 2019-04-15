İmamoğlu: Kulüpleri tehdit ettiler, hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye 'Maça gelmesin' diye telefon açıldı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kendisini aradığını söyledi.

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Derbi sonrası Ekrem İmamoğlu’ndan gelen telefon" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumartesi günü Ekrem İmamoğlu’nu Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmemesi yönünde uyaran yazım kıyameti kopardı. Yazıda mesajım çok açıktı ve iyi niyetle yazıyı okuyanların bunu görmemesi imkansızdı" dedi.

Alçı şöyle devam etti:"Bugün için, bu yazıya gelen eleştirileri de yanıtladığım yeni bir makale kaleme almıştım ama dün gece geç saatlerde gelen telefonla iş bambaşka bir boyut aldı…

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası tam 22.56’da çaldı telefonum. Açtım. Karşımda Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı değerli gazeteci Murat Ongun vardı.

‘Nagehan Hanım yazınızı Başkan dün okudu ancak sizinle konuşmak için özellikle maçın bitmesini bekledi. Kendisi yanımda’ diyerek telefonu Ekrem Bey’e verdi…

Son derece sıcak bir tonda konuşmaya başladı İmamoğlu ve şöyle başladı sohbete:

‘Nagehan Hanım yazılarınızı dikkatle okuyorum. Uyarılarınızı görüyorum ve önemsiyorum. İyi niyetle bunları yazdığınızı biliyorum. Bu telefonu da, ‘Bakın dediğiniz gibi olmadı, ben halkımla birlikteyken hiç sorun olmaz’ demek için maç sonrası açmak istedim. Fakat hassasiyetiniz çok kıymetli. Kaygılarınızı bizzat sizden dinlemek isterim’ dedi.

Ekrem Bey ile uzun uzun konuştuk. Ben meramımı anlattım. O da şunları ifade etti:

‘Ben bu maça şimdi gitmeye karar vermedim. Seçim öncesi gideceğimi söylemiştim. Hatta Pendik’te gezerken bir gence beraber gitme sözü de vermiştim. Bu akşam sözümü tuttum o arkadaşı da yanımda götürdüm.’

Sohbet genel olarak 31 Mart sonrası sürecine de geldi ve orada İmamoğlu, ‘Ben hep birleştirici, bütünleştirici olmaya gayret ettim, ediyorum. Ama nereye gidersem gideyim büyük bir kalabalık toplanıyor. Bakın biraz önce Bağdat Caddesi’nde bir yemek yiyelim dedik, bizi gören 5000 kişi toplandı ‘mazbata’ diye bağırmaya başladı, sonra çay içmeye gittik aynı şey.Bunlar doğal olarak gelişiyor. İnanın bunları ben organize etmiyorum. Şayet karşı tarafın dediği gibi bir şaibe, hile varsa bunun sokakta karşılığı olur. Ben 12 gündür sokaklarda her mahalleye giriyorum, her türlü görüşten seçmenle karşılaşıyorum, hiç kimse de bana hile yaptın, oy çaldın demiyor herkes tebrik ediyor’ dedi.

ÇOK VAHİM BİR İDDİA

Tam bu sırada durakladı ve sonra da ‘Fakat beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar da oldu’ diye ekledi…

Ben ‘Kim bunlar, ne yaptılar?’ deyince de şöyle konuştu:

‘Kulüpleri arayıp tehdit ettiler Nagehan Hanım. Hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye İmamoğlu maça gelmesin diye telefon açıldı.’

İmamoğlu’nun ağzından bir anda dökülen bu şok edici iddianın ardından Ekrem Bey’e yeniden sordum:

‘Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin sizin maça gelmemenizle ilgili tehdit edildiğini mi söylüyorsunuz?’

‘Evet aynen’ diye cevap verdi…

‘Bunu yazabilir miyim’ dedim ‘Yazabilirsiniz hatta buyurun yazın’ diye yanıtladı.

Kısacası Ekrem İmamoğlu hem cumartesi günkü Beşiktaş-Başakşehir hem de dünkü Fenerbahçe-Galatasaray maçına gitmemesi için kulüplere telefon gittiğini söylüyor…

Yazının başına oturduğumda bu çarpıcı iddia ile ilgili herhangi bir yanlış anlama olmaması için İmamoğlu’nu bu kez ben aradım ve yeniden sordum:

‘Ekrem Bey, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine, kendiniz ile ilgili maçlara gitmemeniz için tehdit telefonları geldiğini söylediniz. Bunu yazacağım, doğru anlamışım, değil mi?’‘Evet, doğru’ dedi. ‘Kimdendi bu iddia ettiğiniz telefonlar, isim verebilirsiniz’ deyince ‘Bir bakandan diyorum şimdilik daha fazla bir şey demiyorum’ yanıtını aldım.

Belli ki İmamoğlu cephesine kendilerine bu tarzda telefon geldiğini söyleyen bizzat Beşiktaş ve Fenerbehçe’nin yöneticileri. Yoksa kendilerinin böyle bir telefona şahit olmaları teknik olarak imkansız.

Bu noktada bu telefonların gelip gelmediği yönünde açıklama yapması gereken iki yetkili var.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman.

Ekrem Bey ile görüşmem neredeyse geceyarısı olduğu için bu iki kulübün başkanını arayıp konuyla ilgili bilgi alamadım ama bence gün içinde iki kulüp de resmi açıklama yapmak zorunda.

Bu olay bazı Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticilerinin yaptığı bir dedikodudan mı ibaret yoksa gerçekten İmamoğlu’nun maça gelmemesi için böyle telefonlar mı geldi? Ali Koç ve Fikret Orman bu olayı aydınlatmak mecburiyetinde.

Eğer telefon geldiyse hangi bakan aradı bu kulüp başkanlarını? Bu çok vahim bir iddia çünkü.

Öte yandan eğer bu tarz bir telefon gelmediği halde Ekrem İmamoğlu’na ‘Bakın biz ne baskılara göğüs gerdik. Sizi stadyuma almamız istenmedi ama yine de aldık’ diye hava atmak için söylenmişse de bu ortaya çıkmalı.

Top Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde. Bu iddia kamuoyunun doğru bilgilenmesi için muhakkak açıklığa kavuşmalı."