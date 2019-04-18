  • BIST 96.989
  • Altın 238,677
  • Dolar 5,8175
  • Euro 6,5468
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İmamoğlu, mesaiye başladı: "Bizden olanlar, bizden olmayanlar" anlayışı bitti

»
İmamoğlu, "Erdoğan'ı karşılayacak mısınız" sorusuna yanıt verdi...
İmamoğlu, mesaiye başladı: "Bizden olanlar, bizden olmayanlar" anlayışı bitti

Dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini kaydetti. İmamoğlu, birçok görüşmeyi 'şeffaf odada' yapacaklarını belirtti. İmamoğlu, bugün "bizden olanlar, bizden olmayanlar anlayışının" bittiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye binasına gelerek mesaisine başladı. Öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Dün eve geldiğimde çocuklarımın direkt İstanbul'la yapacaklarımı sormaları bir kez daha görevimin ne kadar tarihi olduğunu hatırlattı. Eve gider gitmez büyük oğlum akbilleri sordu, ortanca oğlum kütüphaneyi sordu. Küçük kızım beni öpmekle yetindi" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

Çalışma arkadaşlarımızın görüşleri değerli, içine siyaset katmadan bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgileri varsa biz ona talibiz. Tarihi ve insani kaynağından faydalanacağımızı herkes bilmeli. Bizden olanlar, bizden olmayanlar anlayışının bittiği gün bugün.

Görüşmeler şeffaf odada

Görüyorum ki insanımız ayrışmaktan, çatışmalardan sıkılmış. Bu şehri barıştırmaya geliyoruz. 'Kişiye hizmet' anlayışıyla hiç kimse bizden talimat almayacak. Birçok görüşmeyi şeffaf odamızda yapacağız.

Kutlama nasıl olacak?

Yapacağımız bir miting değil, bugün detaylarını tasarlayacağız. Bu bir buluşma, başlangıç buluşması. Bir karnaval gibi düşünebilirsiniz, eğlenceli bir günü düşünebilirsiniz. Sağlığı sıhhati olan herkesi, bu şehrin insanlarını davet ediyorum.

Erdoğan'ı karşılayacak mı?

İmamoğlu, "Erdoğan'ı karşılayacak mısınız?" sorusuna, Benim sorumluluğum ne gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. daha fazla fırsat varsa konuşuruz, uzlaşırız." cevabını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdullah Gül: "AK Parti’nin kurucu ilkelerinden yolunu çeviren ben miyim?"18 Nisan 2019 Perşembe 11:09
  • Arınç: Tehditle yola çıkanlar kaybedecek demiştim18 Nisan 2019 Perşembe 11:06
  • Sözcü Gazetesi yazarlarına FETÖ davasında 10 yıl hapis istemi18 Nisan 2019 Perşembe 11:00
  • HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı18 Nisan 2019 Perşembe 00:15
  • Nihal Olçok'tan, sandık görevlilerine 'FETÖ' imasında bulunan AK Partili Yavuz'a yanıt17 Nisan 2019 Çarşamba 23:31
  • Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı!17 Nisan 2019 Çarşamba 22:52
  • Bülent Arınç'tan seçim değerlendirmesi: CHP müspet sonuçlar alıyor17 Nisan 2019 Çarşamba 22:51
  • Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı17 Nisan 2019 Çarşamba 22:43
  • Eski AKP İstanbul İl Başkanı: Ahlaken ve vicdanen seçimi kaybetmek bizi kahretmiştir17 Nisan 2019 Çarşamba 22:10
  • Binali Yıldırım'dan mazbata sonrası ilk açıklama17 Nisan 2019 Çarşamba 22:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti