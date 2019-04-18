İmamoğlu, mesaiye başladı: "Bizden olanlar, bizden olmayanlar" anlayışı bitti

Dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini kaydetti. İmamoğlu, birçok görüşmeyi 'şeffaf odada' yapacaklarını belirtti. İmamoğlu, bugün "bizden olanlar, bizden olmayanlar anlayışının" bittiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye binasına gelerek mesaisine başladı. Öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Dün eve geldiğimde çocuklarımın direkt İstanbul'la yapacaklarımı sormaları bir kez daha görevimin ne kadar tarihi olduğunu hatırlattı. Eve gider gitmez büyük oğlum akbilleri sordu, ortanca oğlum kütüphaneyi sordu. Küçük kızım beni öpmekle yetindi" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

Çalışma arkadaşlarımızın görüşleri değerli, içine siyaset katmadan bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgileri varsa biz ona talibiz. Tarihi ve insani kaynağından faydalanacağımızı herkes bilmeli. Bizden olanlar, bizden olmayanlar anlayışının bittiği gün bugün.

Görüşmeler şeffaf odada

Görüyorum ki insanımız ayrışmaktan, çatışmalardan sıkılmış. Bu şehri barıştırmaya geliyoruz. 'Kişiye hizmet' anlayışıyla hiç kimse bizden talimat almayacak. Birçok görüşmeyi şeffaf odamızda yapacağız.

Kutlama nasıl olacak?

Yapacağımız bir miting değil, bugün detaylarını tasarlayacağız. Bu bir buluşma, başlangıç buluşması. Bir karnaval gibi düşünebilirsiniz, eğlenceli bir günü düşünebilirsiniz. Sağlığı sıhhati olan herkesi, bu şehrin insanlarını davet ediyorum.

Erdoğan'ı karşılayacak mı?

İmamoğlu, "Erdoğan'ı karşılayacak mısınız?" sorusuna, Benim sorumluluğum ne gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. daha fazla fırsat varsa konuşuruz, uzlaşırız." cevabını verdi.