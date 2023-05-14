İmamoğlu: Milletimizin oyuna sahip çıkacağına inanıyorum

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 2224 numaralı sandıkta oy kullandı. 17 yaşındaki oğulları Semih İmamoğlu da ailesine eşlik etti.

İmamoğlu, oyunu “Allah utandırmasın” diyerek sandığa atarken eşi Dilek İmamoğlu da “Güzel bir dönemin başlangıcı” olsun temennisinde bulundu. İmamoğlu, ailesi ile birlikte oy kullandıktan sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

– Oyumuzu kullandık. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ve ikinci yüzyılın başlangıç yılında, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle çocuklarımız için, özellikle gençlerimiz için ve onlardan çok şey bekleyen ve onlar için hayatlarını adayan özellikle anneler için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimizin huzura, barışa, kardeşliğe, birbirine güzel bakmaya, iyi bakmaya, insanların birbirini anlamaya, dinlemeye çok ihtiyacı var.

KALBİMDE VE ÇİMDE ÇOK ŞEY VAR AMA…

– En çok buna ihtiyaç var. Bunu başarabileceğimiz, birbirimize asla ve asla ön yargılarla bakmayacağımız, gerçekten ön yargısız, insan olduğumuz için, vatandaş olduğumuz için, komşu olduğumuz için, hemşeri olduğumuz için, birbirimizi anladığımız, sevdiğimiz bir toplum olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Bu seçim, bence en çok bu işe yarayacak. Bu seçimin sonuçlarının, güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini, milletimizin artık siyasetin kutuplaştırıcı dilinden uzaklaştığı, siyasetin milletine hizmet aracı olması noktasındaki gerçeklikle buluştuğu bir seçim olmasını diliyorum. Çok şey dileyebilirim. Kalbimde ve içimde çok şey var, ama bu bir seçim günü.

– Bugün emniyet güçlerimizden sandıktaki memurlara, ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden başkanına, bütün yetkililerin milletimizin namusu olan oyuna sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum. Hiçbir zeval gelmeden, hiçbir sıkıntı gelmeden, kimsenin kimseye kötü söz söylemeden, sandıklara atılan her oyun tek tek ahlaklı bir şekilde sayılıp, sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, bir akşam diliyorum.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

– Bir an önce işimize koyulup milletimizi, memleketimizi, devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Her şey çok güzel olacak. Birazdan annemin yanına gidip, onun da Anneler Günü’nü kutlayacağım. Sonra birkaç kontrolümüzü yapacağız sandığın güvenliğiyle ilgili. Sonra da Ankara’ya geçip, inşallah 13. Cumhurbaşkanımızın yanında, birlikte seçim sürecini izleyeceğiz. Günümüzü böyle geçireceğiz. Herkese başarılar.