  • BIST 98.987
  • Altın 277,377
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İmamoğlu: Pazar günü herkesi bilgilendireceğiz

»
İmamoğlu: Pazar günü herkesi bilgilendireceğiz
İmamoğlu: Pazar günü herkesi bilgilendireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yenikapı Meydanı'na çekilen araçlarla ilgili Pazar günü ayrıntılı bilgi vereceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışı kapsamında geldiği İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yenikapı Meydanı'na getirilen araçlar ile ilgili Pazar günü geniş açıklama yapacaklarını söyledi.

İmamoğlu, “Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz, israfın boyutunu hissettirmek istiyoruz. İsrafın boyutlarını vatandaşlarımıza sonuna kadar göstereceğiz. Bu siyasi mesele değil. Ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı ortamda kamunun israfı engellemede lokomotif olması lazım. Biz tasarruf yapıyoruz. Bizi ilk alkışlaması geren hükümettir. Ülkede protokol adı altında şov yapan hangi kurum varsa herkes kendine çeki düzen versin. Bundan hükümette, biz de ders çıkaralım. Bütün siyasi partilere oy vermiş insanlar beni alkışlıyor. Pazar günü herkesi Yenikapı için bilgilendireceğiz” diye konuştu.

 

'KAFTANCIOĞLU'NUN YANINDAYIZ'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı hapis cezasını da değerlendiren İmamoğlu, “Gündem oluşturarak, insanları suçlayarak insanları kutuplaştırmak yol ve yönteminden vazgeçilmeli. Türkiye’de adalet duygusu daha çok hissedilmeli. Sabah da bu uyarımı yaptım. Karar üzücü ve can sıkıcıdır. O manada Canan Hanım'ın yol haritasının yanındayız. Bu hukuksuzluğa üst mahkemelerin itiraz edeceğine inanıyorum. Türk hukukuna güveniyorum” şeklinde konuştu.

'GENÇLERİN TERÖRÜN KISKACINA GİRMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

HDP önünde eylem yapan aileler konusundaki eleştirilere de cevap veren İmamoğlu, “Evlatları teröre teslim olan ve orada evlatlarını aramak bulmak için eylem yapan annelerin yanındayım. Terörün kıskacına gençlerin girmemesi için çalışıyoruz. Biz gençlerimizin, çocuklarımızın iyi eğitim almasını istiyoruz. Kimsenin kendini kutuplaşmış bir ülkede sağa sola savrulmasını istemiyoruz. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmeyi istiyoruz. Demokrasi güçlenirse herkes kendi varlığını hissedebilir ve vatandaşın ruhu ferah olur. Bunu yapmazsak terör güçlenir. Terörün bertaraf edilmesini istiyoruz. Annelerin yanındayım, çocuklarının terörden kurtulması için mücadeleye hazırız” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayyum açıklamasıyla ilgili ise “Polemiklerle ilgilenmiyorum. Polemik üretmek marifetmiş gibi görünüyor. Biz projelerimizle konuşuruz. Gerisi laf-ı güzah. Polemikle ilgili bir yeteneğim, becerim yok. Bu herhalde beceri istiyor. Geçmişten günümüze bu tür polemikleri koyanlar tam tersini yapabiliyorlar. Ben şu an ne savunuyorsam 5 yıl sonra da aynı şeyleri savunuyor olacağım” ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DEYİM, COŞMAK İSTİYORUM'

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında düzenlenen ve ilk olma özelliği taşıyan İzmir İktisat Kongresi'ne atıfta bulunan İmamoğlu, İzmir’e geldiği için duygulandığını belirterek “İzmir’deyim, coşmak istiyorum” dedi.

İmamoğlu daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ve Agora Antik Kenti'ni gezdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaftancıoğlu: O kaybetti, biz kazandık06 Eylül 2019 Cuma 17:45
  • Kaftancıoğlu: Bu dava İstanbul’u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davasıdır06 Eylül 2019 Cuma 17:41
  • Murat Yetkin: Ankara kulislerinde Demirtaş çıkacak, Kaftancıoğlu girecek fısıltısı06 Eylül 2019 Cuma 17:29
  • Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi06 Eylül 2019 Cuma 16:16
  • Son Dakika: Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi06 Eylül 2019 Cuma 15:52
  • TV5’e 'Pelikan' cezası: 2 defa daha “Pelikan” derse yayın lisansı iptal edilecek06 Eylül 2019 Cuma 15:30
  • 6-7 Eylül'ün tanıklarının anlatıları: İstiklal Caddesi eşyadan bir metre yükselmişti06 Eylül 2019 Cuma 15:27
  • Canan Kaftancıoğlu yeniden hâkim karşısında06 Eylül 2019 Cuma 15:16
  • Barış Akademisyenleri’ne ilk beraat06 Eylül 2019 Cuma 15:15
  • HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, polisten yemek servisi06 Eylül 2019 Cuma 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti