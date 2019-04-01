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İmamoğlu: Rakibimizle aramızda 28 bin 27 oy fark var, hala tebrik edilmeyi bekliyorum

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CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin olarak 10. kez açıklama yaptı. İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile arasında 28 bin 27 oy fark bulunduğunu ifade etti.
İmamoğlu: Rakibimizle aramızda 28 bin 27 oy fark var, hala tebrik edilmeyi bekliyorum

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin olarak 10. kez konuştu.

AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 'teşekkür' afişlerinin asılmasına tepki gösteren İmamoğlu, "Bu manipülasyona, şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmuştur. Bunları asan emekçilerin hiçbir kabahati yok. İBB, emekçilerin emeklerini ziyan etmiştir" dedi.

 

İmamoğlu, kendi sayımlarına göre Yıldırım ile arasında 28 bin 27 oy fark bulunduğunu ifade etti.

'TEBRİK EDİLMEYİ HALA BEKLİYORUM'

Kendisinin yarışı önde götürdüğünü belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarına göre de 27 bin 417 fark var. Dolayısıyla YSK da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir. Bunu gözlemliyoruz. Yaptığımız simülasyona çok yakın, neredeyse aynı oya erişecek YSK.

Bu verileri paylaşmaya başladığım an itibarıyla söylemiştim, yine söylüyorum. Bu kentin çocukları, anneleri ve halkı adına söylüyorum. Ben tebrik ederdim kendisini. Tebrik etmeyi iyi bilirim, ama tebrik edilmeyi de hala bekliyorum."

'YSK VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL KIRMIZI'

İmamoğlu'nun ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den de bir açıklama geldi.

 

"Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 29 bin oy ile seçimi aldı,  AKP seçim sonucunu tanımayarak  AA eliyle gerçeği gizliyor ve 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartları astırıyor. Bu elde tutulan kamu gücüyle 'sivil darbe' girişimidir" diyen Özel, şöyle devam etti:

"YSK temsilcimizin 07:35 itibarıyla verdiği bilgi: YSK verilerine göre İstanbul kırmızı. 'İstanbul'da yüzde 99.45 sandık SEÇSİS'e işlendi. Fark 27.600 CHP önde' Bu bilgi elimizdeki ıslak imzalı tutanaklarla uyumlu. Lamı cimi yok, İstanbul’u kazandık."

Özel, daha sonra içerisinde ekran görüntüsü de bulunan yeni bir paylaşım yaptı ve "Anadolu Ajansı istediği kadar 3 Maymunu oynasın. Bakın an itibarıyla YSK Ekranı ne diyor. Fark 27.173 Ekrem İmamoğlu kazandı" ifadesini kullandı.

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'İBB BAŞKANI KARŞINIZDA DURUYOR'

Ekrem İmamoğlu daha sonra FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu.

Saat 08:15 sularında açıklama yapan İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna "İsmail Bey, karşınızda duruyor. Bizim verilerimize göre aramızdaki fark 26 bin 558. Ayrıca YSK'nin verilerinin 99.64'ü girilmiş. Ona göre de 27 bin 371 fark var" diye yanıt verdi.

İmamoğlu, Küçükkaya'nın "AK Parti iptal için adımlar atabilirmiş" yönündeki ifadesi üzerine de "İnşallah toplumumuzun kafasını karışacak, bir başka kutsal kurumumuzu daha lekeleyecek bir adım atmazlar. AA sonuç açıklamıyor ama sürekli tweet atıyor" dedi.

'HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ'

 

İmamoğlu, seçim çalışmaları sırasında kendisine "Sana börek yaparım ama oy vermem " diyen teyzeyi de ziyaret edeceğini belirtti. "Herkesi kucaklayacağız" diyen İmamoğlu, "Demokrasi gerçekten insana nefes aldırıyor. İnsan kendini mutlu hissediyor. Siyaset bir günde bırakılacakmış gibi yapılması gereken bir görevdir. Ben görevi aldım, ya göreve başlamalıyım" diye konuştu.

Artık Anadolu Ajansı'ndan gelecek verileri umursamadığını belirten İmamoğlu, "Şurada birkaç gün boşluk bile İstanbul'a zarar" görüşünü dile getirdi.

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