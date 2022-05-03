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İmamoğlu Rize’de: Bir kişi değil millet kazanacak

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"Her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz"
İmamoğlu Rize’de: Bir kişi değil millet kazanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  "Aslan gibi evlatlarımız var.  Çocuklarımız burada durmak istemiyor. Bir şeyler ters gidiyor. Gençlerimiz kaçar gibi yurt dışına kaçmak istiyor. Hata hepimizde, hep beraber düzelteceğiz. Millet kazanacak, bir kişi değil" açıklamasını yaptı. 

İmamoğlu, bayramlaşma programı kapsamında Rize'de konuştu. İmamoğlu'nun konuşması sırasında, "Rize seninle gurur duyuyor." sloganı atıldı.

"Her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz"

İmamoğlu, "Bunlar da her ağacı beton ediyor. Her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz. Bir kişi değil millet kazanacak. Bizim çay üreten insanlarımız mutsuz. Çünkü tarımın desteklenmediği hiçbir toplum hiçbir konuda başarılı olamaz. Biz çayın da, fındığın da, doğanın da yanındayız. Sizlerle beraber çayda yaşanan sorunu da tarım da yaşanan sorunu da çözeceğiz." dedi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: 

Farklılıklarımız bir araya geldiğinde çok daha güzel oluyor. İnsanlar şunu hatırlasın, düşüncesini söylediği için suçlanan bir toplum değil, düşüncesiyle insanlara ışık tutan bir toplum haline gelirsek ekonomide de iyi oluruz.

Kuzeyimizde bir savaş var. Allah, her milletin ve memleketi savaştan korusun. Savaşın acısını en iyi bu topraklar bilir. Bir insan, aklıyla süreci kötü yönettiği zaman oradan mutsuzluk, savaş çıkar. Milletin aklı, ortak akıl önde giderse oradan üretim çıkar.

 

6'lı masaya destek

Bugün Türkiye’de farklı siyasi görüşler bir araya geldi, memleketin tekrar özgürleşmesi için. Gençlik umutla dolsun diye bir ittifak masası kuruldu. Ben de 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin İBB Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım, hepinizin huzurunda söz veriyorum.

 

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür

İstanbul’da ittifak yaptık, teşekkür ediyorum, sayın Kılıçdaroğlu’na. Beni o dönemde destekleyen ve ittifak ruhuyla yola çıktığımız sayın Akşener’e buradan teşekkür ediyorum.

Yola çıktığımızda o zaman ben İstanbul ittifakının adayıyım demiştim. Günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İstanbul’un belediye başkanı seçildim.

 

"Şimdi de bu milletin en az yüzde 60’ının bir değişim istediği bir ortamda hep birlikte başaracağız"

Şimdi de bu milletin en az yüzde 60’ının bir değişim istediği bir ortamda hep birlikte başaracağız. Bu masanın en büyük vaadi barıştır, bir arada dimdik ayakta durmaktır.

 

"Her şey çok güzel olacak"

Siyasi görüşlerinden dolayı kimseye yan gözle bakmayın, bakanları uyarın, biz herkesin gözlerine çok güzel bakan insanlarız.  Herkesin gözlerinin içinde vatan sevgisinin var olduğunu biliriz. Bu gözle insanlara elimizi uzatıyoruz.  Her şey çok güzel olacak."

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