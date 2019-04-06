  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6245
  • Euro 6,3083
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İmamoğlu, sayımdaki son durumu açıkladı

»
İstanbul'da geçersiz oylarının sayımının yüzde 57,5'inin tamamlandığı açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu son verilere göre Binali Yıldırım ile arasındaki farkı açıkladı.
İmamoğlu, sayımdaki son durumu açıkladı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan CHP adayı ekrem İmamoğlu geçersiz oyların sayımıyla ilgili son verileri açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu "İstanbul'daki geçersiz oyların %57.5'inin sayımı bitti. Son durum aşağıdaki gibidir" diyerek paylaştığı görselde son YSK verilerine göre AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile arasındaki farkın 17 bin 719 olduğunu açıkladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de büyükşehirleri kaybetmenin bedeli ne?06 Nisan 2019 Cumartesi 13:52
  • Mazbatasını aldıktan sonra konser verdi06 Nisan 2019 Cumartesi 13:19
  • AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok06 Nisan 2019 Cumartesi 13:10
  • Atatürk Havalimanı'ndan son uçak kalktı: Taşınma işleminin yüzde 70'i tamamlandı06 Nisan 2019 Cumartesi 13:08
  • Sandıktan 'damat' protestosu çıktı: 'Damat varsa ben yokum'06 Nisan 2019 Cumartesi 13:04
  • İmamoğlu: En kötü senaryoda 17 bine iner fark06 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
  • Büyükşehirleri kaybetmenin bedeli ne?05 Nisan 2019 Cuma 21:39
  • AKP'li yetkililer: Beka mesajı hatalıydı05 Nisan 2019 Cuma 21:35
  • HDP’nin Muş’ta yaptığı itiraz reddedildi05 Nisan 2019 Cuma 21:22
  • Malatya'da iki Saadet Partisi üyesinin öldürüldüğü olayla ilgili 5 kişi tutuklandı05 Nisan 2019 Cuma 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti