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İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı, önümüzdeki açılışlarımıza buyrun gelin, zaten 7-8 ayınız kaldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta sonu yaşadığı metro polemiğinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, belediye projelerinin açılış törenlerine davet etti.
İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı, önümüzdeki açılışlarımıza buyrun gelin, zaten 7-8 ayınız kaldı

Erdoğan'ın seçilmiş biri olarak kendisinin de Cumhurbaşkanı olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Zaten 7-8 ayınız kaldı, bu fırsatı kaçırmayın" diyerek İBB açılışları için Erdoğan'a davette bulundu.

Erdoğan, Pazar günü Kadıköy-Tavşantepe metro hattını Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayan yeni metro hattı açılışında isim vermeden İBB'yi işaret etti ve “Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi?” demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter hesabından Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi ve açılışı yapılan metronun maliyetinin İBB tarafından karşılandığını ifade etmişti.

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