İmamoğlu: Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması gaflet ve delalettir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Saat 11.30'da Diyarbakır Havaalanı'na giden İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında Amedspor taraftarları da vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, daha sonra partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçen İmamoğlu, burada İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Demokrasiyi sahip çıkma duygusu ortaya çıkmıştır İstanbul'da. Türkiye'de demokrasi kazanmıştır.

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir. Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez.

Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir.

31 Mart'ta millet iradesine karşı söylenmiş yalanların sahibi utanç içindedir. Kendi iradesini milletin iradesinden üstün görme gafletine düşen, sonuçlarını sandıkta en ağır şekilde öder.

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