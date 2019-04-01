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İmamoğlu: Seçim kurullarına nöbete gelin

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Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaşanan gelişmeler üzerine basın açıklamasında bulunuyor.
İmamoğlu: Seçim kurullarına nöbete gelin

Bu akşam saat 19:30’dan itibaren 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalarına devam eden İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, seçimlerle ilgili yaşanan gelişmeler üzerine 13. kez basın açıklaması düzenledi.

Kaftancıoğlu, yapılan basın toplantısında AKP’nin itiraz ettiği tutanaklarla ilgili hataların düzeltilerek sisteme geçildiğini orjinal tutanakları göstererek belirtti.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

“Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin. Sandık tutanağı tutulurken somut bir tespit üzerinden itiraz yapılıyorsa değerlidir, yerine getirilmelidir. Ancak İstanbul’da bütün geçersiz oylar tekrar sayılacak gibi bir süreç ortaya koyulursa vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar.

Bu konuyu 300 bin geçersiz oy üzerinden ‘biz seçimi kazanırız’ demek tamamen yanlıştır. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır.

Sandığı baskı altında tutmalarını doğru bulmuyorum.

İlçe seçim kurullarında farklı uygulamalar var. Çuvallar korunuyor. Efendim bize güvenmiyor musunuz deniyor. Onu sonra konuşuruz.

İlçe seçim kurulu müdürlerine seslenmek istiyoruz. Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Biz tereddütleri gidermek zorundayız. Orada bulunan arkadaşlar asla orayı terk etmeyecekler.

Günün sonunda bizim teminatımız YSK olacaktır.

Dün seçimi bitirdik bugün Pazartesi İBB hizmet vermeye devam ediyor. İBB’nin çalışanlarına seslenmek istiyorum ‘Hiçbir siyasi iradenin emrini kabul etmeyiniz’

Biz göreve başlayana kadar İstanbul’un rutin hizmetlerini yerine getiriniz. Bir şaibe doğuracak durumlar imza atmayınız. Şu anda onlar sadece emanetçilerdir.”

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