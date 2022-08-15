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İmamoğlu, şiddetli yağış yaşanan İstanbul'daki son durumu aktardı: Saat verdi, vatandaşları uyardı!

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İmamoğlu, "Bakan verilen bilgiye göre yağışın öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar devam edeceği yönünde" diyerek vatandaşları, özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyardı.
İmamoğlu, şiddetli yağış yaşanan İstanbul'daki son durumu aktardı: Saat verdi, vatandaşları uyardı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaşanan şiddetli yağışa ilişkin konuştu. İstanbul'un ilçelerindeki son durumu aktaran İBB Başkanı, "İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık. İstanbul’un Güneybatısı’ndan Esenyurt hattına giriş yaşan bir yağış aksı söz konusu" dedi.

İmamoğlu, "Bakan verilen bilgiye göre yağışın öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar devam edeceği yönünde" diyerek vatandaşları, özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Konuşmasında iklim değişikliğine de dikkati çeken İmamoğlu, "Meteorolojiden gelen bilgilere göre, hafta sonu 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ne yazık ki iklim değişikliğinin etkin halini yazın ortasında bazen yağmurla ve değişen sıcaklıklarla yaşayabiliyoruz. Şu anda İstanbul’da 5 bin 890 personelimizle, 2 bin 135 araçla ve iş makinası ekipmanlarla birlikte vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bugün şunu söyleyebilirim Çekmeköy’de 90 ila 100 kilo metrekareye, Sarıyer-Masla civarında 80 kilo metrekareye yağışla karşı karşıya kaldık. Aslında İstanbul’un genelinde 50 ile 100 kilo arasında yağışı muhtelif bölgelerinde yaşadık yaşamaya devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde Sarıyer, Beykoz, Çatalca üzerinden bir geçiş yaptı daha sonra Marmara bölgesinden gelen yağışla birlikte Anadolu Yakası’nda yoğun bir etki yarattı. Şu anda ise hem buradan kayan yağış dalgası hem de Marmara’dan gelen yağış dalgasıyla İstanbul’un batısından daha doğrusu güneybatısından Beylikdüzü-Avcılar-Esenyurt hattına giriş yapan bir yağış aksı söz konusu. Bütün ilgili ilçelerle irtibat kurduk. Şu anda yoğun bir biçimde sahadayız. Bölge bölge anlık su birikintileri yolarda oluştu. Ben de yaklaşık bir saati aşkın süredir buradan takip ettiğim biçimiyle bir bölgeye müdahalemiz en fazla 10-15 dakikayı bulmadı. Yollardaki bu birikintileri giderdik. Akışkanlık olabildiğince makul seviyede. Arkadaşlarımın bana verdiği bilgi doğrultusunda yağışın öğleden sonra 2-3’e kadar devam edeceği yönünde. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça araçlarıyla seyahat etmemelerini, dışarı çıkmamalarını istiyorum. Boğaz Hakkında oldukça yoğun yağışlar aldık. Bu bazı yerlerde 50-60 kilonun üzerine çıkan yağışlar. İstanbul’da bugüne kadar hep sıkıntı yarattığını gördüğümüz meydanlarımızda bütün meydanları söyleyebilirim ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Hatta hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı. Bu Eminönü’nden Üsküdar’a varıncaya kadar benzer sorunun yaşanmadığını net olarak ifade edebilirim. Mikro alanlarla ilgili de görüntüleri görüyoruz. Bazen bu Eminönü civarında örneğin Kapalıçarşı civarında veya Mecidiyeköy noktasında ki az önce Baltalimanı’nın sürecini analiz ediyorduk, oralarda bazı sıkışıklıklar söz konusu ama su birikintileriyle ilgili süreçler ve sıkıntılar atlatıldı. Gerçekten iklim değişikliği hepimizin temel sorunu. 3-4 gün sonra da meteorolojiden gelen bilgilere göre, hafta sonu 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız. Bu bağlamda istirhamımız şu lütfen bu uyarılara eşlik edin. Şu ana kadar bir yaralanma, bir kaza vesaire gibi bir ihbar almadık. Mikro ölçekli su baskınıyla ilgili 153’e ulaşan ve telafi edilemez bir sorun yaşamadık."

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