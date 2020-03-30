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İmamoğlu sokağa çıkma yasağı istedi: Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli' dedi.
İmamoğlu sokağa çıkma yasağı istedi: Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olurken, burada koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:

İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.

Belediyelerimiz faturalarla ilgili kesinti yapmayacağını açıkladı. Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.​

Berberlerimiz, gündelik kazançla evine ekmek götürenler evine kapanmış durumda. İşsiz kalan insanlarımız var. Turizm sektörü kayıp durumda. Bütün bu konuların seferberlik anlamında bütünüyle masaya yatırılıp değerlendirilmeli. Türkiye’nin artık bütün konuları millidir. Siyasi dayanışmayı gösterme zamanıdır.

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