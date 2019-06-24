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İmamoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin projesiyim

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Yenilenen İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre 777 bin 581 oy farkla kazanan İmamoğlu, "Evet ben bir projeyim, Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin projesiyim" dedi.
İmamoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin projesiyim

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde bir konuşma yaptı.

Bütün inançlara saygı duyacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Etnik kökeninin önemi yok. İnsan var, insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, o güzel çocukları için, biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, biz bu şehrin vicdanı, kadınları için, biz herkes için geldik. Yıkın bütün ön yargıları, hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. İnsanlara sevgiyi hatırlatmaya geldik. Biz Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaşı Veli’yi hatırlatmaya geldik. Yok Alevisi, Sünnisi, herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum’u, Ermeni’si, Süryani'si, Yahudi'si, herkesi kucaklayacağız" dedi.

"Ne sizi aldacağız, ne aldanacağız"

Fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirecekleri sözünü veren İmamoğlu, "Ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız. Evet ben bir projeyim, ben Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim" dedi.

Siyaseti ahlakla buluşturacakları sözünü veren İmamoğlu, güzel işler başaracaklarını ifade etti. İmamoğlu, "Bu şehirde biliyorum bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul!" diye konuştu.

Konuşmasında ailesine ve "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay adlı kendisine destek veren çocuğa da teşekkür eden İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır. Ben hepinizin huzurunda CHP Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İttifakımız İYİ Parti Genel Başkana Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. İYİ Parti ve CHP İl Başkanlarına teşekkür ediyorum. İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum. İçinde herkes var: Yol arkadaşlarım var, gönüllüler var. HDP'li kardeşlerim var. AK Partili, MHP'li kardeşlerim var, Saadet Partili, DSP'li, BBP'li kardeşlerim var."

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Partilerin hizmet için araç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, milletin iradesini asla sıkıntıya sokmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, "Asıl olan millettir, milletimizdir, dolayısıyla her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu asla unutmayacağız" diye konuştu.

"Ayrıştırmayın, kucaklayın"

"Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın" diyen İmamoğlu, artık partizanlığın bittiğini ve yerini liyakat ve ahlakın aldığını ifade etti.

İmamoğlu, "Artık hak, hukuk, adalet var. Siyasette de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletimize inanıyorum. Ben milletin demokrasiye inancına da inanıyorum. Beni kutlayan Cumhurbaşkanına sayın rakibime de teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, milletimizi kucaklaştıracağız. Her şeye rağmen bunu başaracağız. Her şey çok güzel olacak" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

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