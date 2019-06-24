Bir grup gazeteci olarak CHP'nin bir sanayi sitesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde sabahlamıştık.

23 Haziran'da ise her şey çok çabuk oldu.

Bu kez çok daha kalabalık bir gazeteci grubu aynı merkezde bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklamasını beklemeye başladı.

Basın içinde sokak röportajlarıyla ünlü İlave TV de vardı, Erbil-Süleymaniye merkezli Iraklı Kürt TV kanalları da, Alman ZDF kanalı da