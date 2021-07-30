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İmamoğlu: Yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirakleri adına, yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceklerini açıkladı.
İmamoğlu: Yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz

İmamoğlu, “Yok olan ormanları geri getirmeyeceğini biliyoruz, ancak hızlıca dikeceğimiz fidanlar doğanın canlanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

İBB, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) çağrısı üzerine Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale için 202 personel ile 28 araç göndermişti. İBB ekipleri yangın bölgelerindeki çalışmalarını sürdürürken Başkan Ekrem İmamoğlu, yangın bölgeleri için fidan kampanyası başlattıkları açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; yangın bölgelerine fidan dikileceklerini duyurdu. İmamoğlu, paylaşımında, “İBB ve iştiraklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz. Hiçbir şeyin, tüm yaşayan canlılarıyla yok olan ormanları birden geri getirmeyeceğini biliyoruz, ancak hızlıca dikeceğimiz fidanlar doğanın canlanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

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