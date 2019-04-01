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İmamoğlu: YSK da sonuçlarımızı teyit etmek üzere

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Pazar günü yapılan yerel seçimlerde gözler saatlerdir İstanbul'da.
İmamoğlu: YSK da sonuçlarımızı teyit etmek üzere

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "Yaklaşık 3870 oy farkıyla seçimi kazandık" dedi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise sabah yeniden kameraların karşısına çıktı ve seçimin galibi olduğunu belirterek, "Aslında YSK da bizim sonuçlarımızı teyit etmek üzere" dedi. DHA, YSK verilerine göre İstanbul'da 100'den az sandığın sonuçlarının beklendiğini ve İmamoğlu'nun 27 binden fazla oyla önde olduğunu bildirdi

TSİ 08.15'de FOX TV'ye konuşan Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın "İBB Başkanı kim oldu?" sorusuna "İsmail Bey, karşınızda duruyor" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Bizim verilerimize göre aramızdaki fark 26 bin 558. Ayrıca YSK'nin verilerinin 99.64'ü girilmiş. Ona göre de 27 bin 371 fark var" diye konuştu.

İmamoğlu'nun, Küçükkaya'nın "Hiç uyudu mu Ekrem Bey?" sorusuna cevabı da "Hiç uyumadım" oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde açılan ve Binali Yıldırım'ın galibiyetinin kutlandığı afişlere de değinen İmamoğlu, "Sayın Binali Yıldırım bu ülkeye meclis başkanlığı yağmış biri, bu manipülasyonun bir parçası olmamasını öneriyorum...

Bir an önce bu hatadan dönemleri gerektiğini söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığını göreve davet ediyorum" dedi.

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