İmamoğlu: Zaman kazanılıyor olabilir; İBB içerisinde neler olabileceğine dair durum ve tespitlerimiz var

"Bu iki gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz"

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'nin adayıEkrem İmamoğlu, açıklamalarda bulunuyor. "Biz adalet istiyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu, "Mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum. Süreci tüm hassasiyetle yönetmesini istirham ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir, üst düzey yöneticileri başarısız olup birbirlerini suçluyor olabilirler. Bu hesaplaşma sürecini bizim üzerimizden yapamaya çalışıyor, İstanbul halkını tehlikeli şekilde dahil etmeye çalışıyor olabilirler. 16 milyon İstanbul'u kurban etmesinler. Dünya bizi takip ediyor. 3-5 kişi elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak Türkiye'nin itibarını zedelemesinler. Kurulan cümleleri, aralarındaki Whatsap mesajlarını kamuoyu görüyor, algı yaratılmak isteniyor. Yazıktır, günahtır, 16 milyon insana saygısızlıktır. Büyük bir ihanettir. Ben burada sadece bana verilen oyları değil, İstanbul'un kararını savunuyorum. Ak Partili hemşerilerimin vicdanına sesleniyorum. Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimin 16 milyon kazananı var.

"Bu iki gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz"

"İstanbul’un kaybedilecek tek bir dakika bile yoktur. Zaman kazanılıyor. İBB içerisinde içeride neler olabileceğine dair bir takım duyumlarımız ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz var. İptal edemedikleri bazı dijital verileri iptal etmek için nasıl destek istediklerini biliyorum. Bu iki gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz.

"Siyasi idarelerin kendilerine yaptırılmak istenen usulsüz işlemlere asla onay vermesinler, dur desinler.

"Süreç devlet adamlığı hassasiyeti ister"

Oyumuz 177 ama YSK'da 1 yazılı. Bunlar olacak. Yapılan geçersiz oyların sayılması hususu. Arkadaşlar o sandıklarda görevliler var, şerh konulanlar var. Bunlar somut işlemlerdir ama genel üzerinden yapılanlar soyuttur. Bu işin uzmanları var. Bu güne özel baskı altında kararlar alınırsa bu toplumun vicdanında asla kabul görmez. Süreci,n vicdanı YSK'dır. YSK geçmişteki uygulamalara sadık kalsınlar, baskılara göre hareket edilmemesini özenle istiyor ve takip ediyoruz. Burada da sayımlar yapıldı durduruldu ama bir ilçenin seçimi yapılmış; neymiş Büyükçekmece'de 68 oy rakibimiz adına geçersiz oylardan çıkmış, 25 oy bizim adımıza çıkmış. Bakın bu kavramlar başka ilçelerden de çıkabilir. Bu uygulamalar güvensiz ortamlar yaratılıp, örneğin arkadaşlarımız, ilçe ilçe nöbet tutmak zorunda duruyor. Bir an önce yetkimizi bize verin. Süreç hassastır. Süreç devlet adamlığı hassasiyeti ister. Bu ülkenin yetkili kişileri, makamları parti meclislerinde toplantılar yapacaklarına yetkili insanların tespit edilip görevlerine teslim edilmesi gerekir.

"Hadlerini bilsinler"

"Seçimin başlangıcında 1 milyonun üzerinde insanı sandıklarda görevli yaptık diyen AK Parti’ni yetkililer, Türkiye tarihinin en şaibeli seçimi denerek, ahlaksızca hırsızlık gibi bir takım terimleri kullanarak insanları yargılamasınlar, hadlerini bilsinler.

"MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye seslenmek istiyorum seçim 1 oyla da kazanılır doğru. Bunca yıllık siyasi tecrübesine güvenerek bu sürece dair katkılarını talep ediyorum. Bu süreci kişisel kaygıları, ihtirasları yaptıkları hatalar, başarısızlıklar üzerinden kendi aralarındaki, kavgaları milli sorunlar bağlamaya çalışmaları konusunda ben Sayın devlet Bahçeli’nin katkı sunmasını özellikle talep ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu istiyorum.