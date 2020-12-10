İmamoğlu:İstanbul'da günde 400'ün üzerinde kişi ölüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz. Rakamlarda düşüş yok. Tam kapanma şart” dedi.

Kentte görev yapan ilçe belediye başkanları ile Covid-19 konulu bir toplantı yapan İmamoğlu 2 Aralık’tan itibaren ikinci kısıtlama kararlarınn alındığını hatırlattı.

İmamoğlu şunları söyledi: “İBB Bilim Danışma Kurulu’muzun da belirttiği üzere, tam kapanmanın çare olacağını düşünüyorum. Kısmı önlemlerin süreci uzatacağını ve netice vermeyeceğini düşünüyorum. Bugün, şu saate kadar 437 definimiz var; 204’ü salgın hastalıktan. Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz; bu hiç düşmedi. Kısıtlamalarda üçüncü haftaya girdik. Bir miktar esneme oluyor rakamlarda ama aşağıya düşüş yok. Danışma Kurulu’muz, bugün yaptığı toplantıda da tam kapanmayı şart koşuyor. Üç hafta öneriyorlar; olmazsa iki haftanın da olumlu sonuçlar verebileceğinden bahsediliyor. Tam kapanmanın ekonomik karşılığını biliyoruz. Ama hep beraber, devletimizin tüm kurumlarıyla bu ekonomik kaygıyı atlatabileceğini düşünüyorum. Sağlık bakanımız ve diğer belediyelerden edindiğim bilgiler doğrultusunda salgın sürecinde İstanbul’u konuşurken, son iki haftadır Türkiye’nin her bölgesini konuşur haldeyiz.”

İstanbul’un pandemiyle ilgili çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğini vurgulayan İmamoğlu “Salgının tırmandığını, hastanelerimizin yoğun olduğunu, hastalarımızın yoğun bir şekilde tedavi gördüğünü, birçok hastamızın da evinde tedavi gördüğünü belki de en yakından takip edenler belediye başkanlarıdır” dedi.

İBB bünyesindeki Covid-19 rakamlarını da paylaşan İmamoğlu, süreç içinde 34 çalışanlarını kaybettiklerini belirtti. Kurum bünyesinde hasta sayısının 2 binlere kadar çıktığını kaydeden İmamoğlu, 3 ile 4 bin arasında da temaslı çalışan olduğunu ve bundan dolayı iş kaybı yaşadıklarını aktardı.

Otobüsler yoğun hatlara

Pandemi sürecinde, İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusunda da değinen İmamoğlu, pandemi nedeniyle düşen yolcu ve sefer sayılarına rağmen, tam kapasite ile hizmet verdiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz, özel halk otobüsleri ile ilgili bence tarihi bir karar verdik Büyükşehir Meclisi ile birlikte. Sistemi, artık tek sisteme taşıdık. Her birisi artık İBB’nin İETT otobüsüne, tek renge bürünecek. İnşallah nisan ayına kadar bunu tamamlamak istiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren, yoğunluğu azalan herhangi bir hattaki otobüsleri, uygun bir miktarda yoğun hatta kaydırma şansımız olacak. Yani sistemi tümüyle biz yönetiyor olacağız.”