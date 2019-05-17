İmamoğlu’na 500 bin kişi bağışta bulundu; toplanan para 10 milyonu aştı

CHP'nin başlattığı ”Her şeyin güzel olması için en az 20’şer lira” kampanyasına destek büyüyor

Millet İttifakı'nın İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyasında toplanan para 10 milyon lirayı aştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul seçimlerinde İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla başlattığı ”Her şeyin güzel olması için en az 20’şer lira” kampanyasına destek büyüyor. Kampanyaya bir haftada, 340 bini yurt içinden olmak üzere 500 bini aşkın kişi bağışta bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş’ın “Vatandaşlarımızın bağış kampanyamıza yoğun ilgisi haksızlıklar karşısında halkımızın nasıl birlik olabileceğini göstermesi açısından son derece önemli…” diye tanımladığı kampanyada şuana kadar toplanan para ise 10 milyon lirayı aştı.

Hızla büyüyen kampanyanın, katılımcı bakımından cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi bağış kampanyası olması bekleniyor.