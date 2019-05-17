  • BIST 86.796
  • Altın 248,249
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

İmamoğlu’na 500 bin kişi bağışta bulundu; toplanan para 10 milyonu aştı

»
CHP'nin başlattığı ”Her şeyin güzel olması için en az 20’şer lira” kampanyasına destek büyüyor
İmamoğlu’na 500 bin kişi bağışta bulundu; toplanan para 10 milyonu aştı

Millet İttifakı'nın İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyasında toplanan para 10 milyon lirayı aştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul seçimlerinde İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla başlattığı ”Her şeyin güzel olması için en az 20’şer lira” kampanyasına destek büyüyor. Kampanyaya bir haftada, 340 bini yurt içinden olmak üzere 500 bini aşkın kişi bağışta bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş’ın “Vatandaşlarımızın bağış kampanyamıza yoğun ilgisi haksızlıklar karşısında halkımızın nasıl birlik olabileceğini göstermesi açısından son derece önemli…” diye tanımladığı kampanyada şuana kadar toplanan para ise 10 milyon lirayı aştı.

Hızla büyüyen kampanyanın, katılımcı bakımından cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi bağış kampanyası olması bekleniyor.

1558115852260-1-1.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu: FETÖ sanığından aleyhime ifade isteyen o bakan kim? Ben biliyorum16 Mayıs 2019 Perşembe 14:31
  • İki yıl boyunca damacanaya madeni para atarak 10 bin lira biriktirdi16 Mayıs 2019 Perşembe 12:36
  • Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren için 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 10 ay hapis cezası16 Mayıs 2019 Perşembe 10:55
  • "Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na CHP adayı diye seslenin talimatı verdi"16 Mayıs 2019 Perşembe 10:51
  • Kılıçdaroğlu: Bundan sonraki rakibimiz YSK'dır16 Mayıs 2019 Perşembe 10:45
  • Euroleague Final Four 2019: Türkiye'den iki takım yarı finalde15 Mayıs 2019 Çarşamba 21:17
  • Volkan Konak'tan AKP'li Göksu'ya: Yunan olmak da ayıp değil, Pontus da...15 Mayıs 2019 Çarşamba 21:05
  • Ailesine siyanürlü şerbet içirip, ’10 dakikanız kaldı’ dedi15 Mayıs 2019 Çarşamba 19:40
  • Optimar'dan din-inanç anketi: Türkiye'de toplumun yüzde kaçı Tanrı'nın varlığına inanıyor?15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:23
  • Erzincan doğumlu Binali Yıldırım'dan 'Doğduğum şehir İstanbul' açıklaması!15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti