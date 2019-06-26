İmamoğlu’na Anadolu desteği yüzde 60’a dayandı

TV5 Televizyonunda Gazeteci Mustafa Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Kulis Ankara programında İstanbul seçimleri ve gündemin sıcak başlıkları masaya yatırıldı. Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel sekreteri ve ADAMOR Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sunar’ın yanı sıra, gazeteciler; Nuray Başaran, Orhan Uğuroğlu ile Hasan Taşkın’ın konuk olduğu programda ADAMOR Başkanı Yusuf Sunar son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı.

İMAMOĞLU’NA ANADOLU DESTEĞİ YÜZDE 60’A DAYANDI

ADAMOR Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sunar;

“Üç ayda bir yaptığımız Türkiye Endeksi araştırmaları var. Türkiye’de bu çalışma 26 ilde yapıldı. 2100 katılımcı ile yüz yüze yapılan bir araştırma. Ankete katılanlara sorulan ‘İstanbul’da yaşasaydınız adaylardan hangisine oy verirdiniz?’ şeklindeki soruya vatandaşın yüzde 59,8’i İmamoğlu derken, yüzde 39,4’de Yıldırım dediği görülüyor.

Aynı araştırmayla İstanbul seçimlerinin Anadolu’ya yansımasını da ölçelim istedik. Bunu şununla karıştırmamak lazım. Ak Parti, CHP oylarının ölçümü olarak anlamamak gerek. İstanbul seçimleri, kampanyalarının İstanbul’da nasıl algılandığını gösteren bir tablo. İmamoğlu’nun Anadolu’da karşılığı yüzde 60’lara dayanmış durumda. Bir mağduriyet oluştuğuna dair bir kanaat söz konusu.

Genel olarak açık uçlu bir de soru soruyoruz. Alternatif oluştu, İmamoğlu aday olabilir gibi cevaplar de geldi. Türk solunda bugüne kadar bu denli bir çıkış yoktu. Bir lider üretme yoktu. İmamoğlu bunu başarabilir mi, 2023 yılına kadar bu popülaritesi sürebilir mi onu şimdilik bilmiyoruz. Anadolu insanı bu çıkışı önemsiyor, farkında. Yaptığımız çalışmada 31 Mart’ta Ak Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 10,7’si 23 Haziran’da İmamoğlu’na oy veririm diyor.”

SEÇMENİN YÜZDE 30’U YENİ PARTİYE İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Vatandaşa, ‘Türkiye’de yeni bir siyasi oluşumuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?’ diye de sorduk. Bu soruya evet diyenlerin oranı yüzde 30,6. Seçmenin üçte birisi yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var diyor. Bu rakamda önemli olan evet diyenlerin dağılımı. Ak Parti seçmeninin içerisinde yeni bir parti ihtiyaç olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 33. Ancak bunun karşısında CHP’nin içerisinde yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu söyleyen oran yüzde 38,1. CHP seçmeni de yeni bir parti kurulması gerektiğini düşünüyor. CHP’lilerin bu konuda beklentisi daha fazla.”