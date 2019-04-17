İmamoğlu'na ilk kutlama LTB Başkanı Harmancı'dan

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na twitter hesabından kutlama gönderdi.
Harmancı mesajında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın
@ekrem_imamoglu’nu canı gönülden kutlarım, Lefkoşa ve İstanbul arasında güzel işbirlikleri sağlayacağımıza sonsuz inanıyorum. Sevgiyle." yazdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün saat 17:00'da İstanbul il seçim kurulundan mazbatası aldı.
İşte o kutlama mesajı;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın @ekrem_imamoglu’nu canı gönülden kutlarım, Lefkoşa ve İstanbul arasında güzel işbirlikleri sağlayacağımıza sonsuz inanıyorum. Sevgiyle.— Mehmet Harmanci (@mharmanci) 17 Nisan 2019
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