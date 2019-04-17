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İmamoğlu'na ilk kutlama LTB Başkanı Harmancı'dan

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İmamoğlu'na ilk kutlama LTB Başkanı Harmancı'dan
İmamoğlu'na ilk kutlama LTB Başkanı Harmancı'dan

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na twitter hesabından kutlama gönderdi.

Harmancı mesajında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın @ekrem_imamoglu’nu canı gönülden kutlarım, Lefkoşa ve İstanbul arasında güzel işbirlikleri sağlayacağımıza sonsuz inanıyorum. Sevgiyle." yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün saat 17:00'da İstanbul il seçim kurulundan mazbatası aldı.

İşte o kutlama mesajı;

 

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